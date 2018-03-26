Больше чем няня

Как звали маму Пушкина, мало кто вспомнит. Зато имя его няни Арины Родионовны известно нам с детства. Благодаря Александру Сергеевичу она стала олицетворением доброй и преданной нянюшки. Замечательные няни веками воспитывали будущих знаменитых писателей, художников, композиторов и даже королевских особ.

Принцы Уильям и Гарри

Няня наследников британского престола Ольга Пауэлл поступила на службу к принцу Чарльзу и принцессе Диане, когда их первенцу было полгода. 52-летняя вдова, без собственных детей, все силы и любовь отдавала принцам. Именно ей написал из школы-интерната грустное письмо 10-летний Уильям, узнавший, что его родители решили расстаться. Няня помогла мальчикам пережить этот развод, а через несколько лет и гибель матери.

Миссис Пауэлл проработала няней принцев 15 лет и поддерживала отношения с королевской фамилией до конца своих дней. Ее регулярно приглашали на семейные торжества. Последним таким событием стала свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Когда в 2012 году няня умерла, принц Ульям, оставив дела, прибыл на похороны. Нет сомнений, что его брат поступил бы так же, если бы не находился в это время на службе в Афганистане. За неделю до смерти миссис Пауэлл написала принцу Гарри трогательное письмо, полное любви и беспокойства за его жизнь. Через три года он открыл в африканском Лесото центр для детей, больных ВИЧ и СПИДом, посвятив его двум самым важным женщинам в своей жизни — матери, принцессе Диане, и няне, Ольге Пауэлл.

Родители другого знаменитого британца — писателя Редьярда Киплинга называли себя «англо-индийцы», как было принято в XIX веке у англичан, обосновавшихся в Индии. Будущий нобелевский лауреат родился и провел первые пять счастливых лет своей жизни в Бомбее. «Мы с младшей сестрой оказались на попечении португальской айи, или няни, и слуги-индийца Мииты. Когда полуденный зной становился нестерпимым и нас отправляли спать, они рассказывали нам незабываемые сказки, пели колыбельные, каждый на своем языке. А по-английски мы разговаривали с папой и мамой в гостиной», — рассказывал Киплинг. И как знать, появилась бы на свет его знаменитая «Книга джунглей», если бы не напевы и легенды нянек.

Та же история происходит в XIX–XX веках и с нашими писателями, а также композиторами, философами, художниками, учеными, поэтами. Пирогов и Герцен, Мусоргский и Верещагин, Цветаева и Пастернак — каждый из них с большой любовью вспоминал свою няню. Зачастую это были крестьянки или мещанки, то есть женщины малообразованные, зато знавшие множество народных сказок, былин, колыбельных, обожавшие своих подопечных «барчуков».

Федор Михайлович Достоевский с раннего детства обучался французскому языку, русской литературе, закону Божьему. Но именно жизненные уроки любимой няни Алены Фроловны запомнились ему навсегда. Она вырастила будущего писателя и пятерых его братьев и сестер. Няня могла часами рассказывать русские и иностранные сказки, которых знала бессчетное множество. Играла с детьми в жмурки и горелки, пела песни, водила хороводы.

Однажды, вспоминал Федор Михайлович, в доме Достоевских случился пожар. Родители поначалу решили, что ущерб настолько огромен, что семья разорена. Мать будущего писателя рыдала на коленях у икон. И тут подходит к ней Алена Фроловна: «Если вам нужно, возьмите мои деньги». «Есть люди совершенно святые» — так говорил про нее Достоевский.

Значительную часть своей книги «Воспоминания детства» посвятила няне и Софья Васильевна Ковалевская, математик и механик, первая в России женщина-профессор. Чувствуя себя самой нелюбимой из троих детей в семье, маленькая Соня «всего счастливее… бывала, когда оставалась наедине с няней». По вечерам старшая сестра Анюта убегала в гостиную к родителям и их гостям, младшего брата Федю укладывали спать. И тогда девочка садилась рядом с няней на диван, прижималась к ней и слушала сказки про «черную смерть» и «волка-оборотня», оставившие в ее сознании глубочайший след.

Позже отец-генерал нанял для обучения Софьи гувернантку-англичанку. «Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические особенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, уменье всякое дело довести до конца», — пишет Ковалевская в своей книге. Гувернантка очень привязалась к Соне, сцену их расставания, когда мисс Смит навсегда покидает генеральский дом, невозможно читать без слез.

Английские, французские, немецкие гувернантки воспитывали и обучали подросших дворянских детей с самых давних времен. В наши дни эта традиция возвращается — международное агентство English Nanny, занимающееся подбором британских нянь, помогает российским семьям найти свою Мэри Поппинс. Как и 200 лет назад, современные гувернантки из Великобритании помогают детям овладеть английским языком на уровне родного. Кроме того, они воспитывают подопечных в лучших английских традициях: мальчики и девочки учатся не опаздывать, поддерживать светскую беседу, быть выдержанными, самостоятельными и всегда добиваться поставленной цели.

Во времена Софьи Ковалевской и Федора Достоевского иностранные гувернантки сами не имели особого образования. Сегодня такая ситуация просто невозможна: компания English Nanny тщательно проверяет каждого кандидата (среди претендентов достаточно учителей-мужчин), изучая его документы, сертификаты и дипломы. Это особенно ценят клиенты, имеющие большой опыт общения с разными агентствами и нянями.

Любовь обратилась в English Nanny, столкнувшись с недобросовестным подходом к делу в другой компании.

— Как няня изменила вашу жизнь?

— У меня двое детей, девочке три с половиной года и мальчику семь лет. Оба великолепно говорят по-английски и по-французски. Таких результатов мне помогли добиться няни из Англии и Франции. Наша нынешняя гувернантка Джулия работает с нами два года. Она француженка, получила образование в США и прекрасно говорит на английском.

— Долго ли вы искали няню и почему в итоге выбрали English Nanny?

— Нам очень повезло с Джулией. Перед тем как обратиться в English Nanny, я общалась с другим агентством. Тогда-то наша семья на своем опыте узнала, что иностранные няни бывают очень разные. Они прислали мне британскую няню, которая воспользовалась моим отъездом и устроила в моем доме во Франции вечеринку, пригласив своего молодого человека. С English Nanny и его руководителем Валентином Гроголем мы работаем уже более трех лет. Я могу рекомендовать это агентство как лучшее в сфере подбора нянь и гувернанток из Англии и Франции.

— Как вы думаете, что изменилось бы в вашей жизни, будь у вас в детстве няня-англичанка?

— Я бы говорила по-английски без акцента, который есть практически у всех, кто учил язык не с носителем. У детей, занимающихся с английскими и французскими гувернантками, идеальное произношение. Я счастливый человек, у меня любимые дети, муж, я довольна своей жизнью. Ни английская, ни китайская няни ни при чем. Это судьба.

Когда-то английские гувернантки считались излишне строгими и сдержанными. Но в наши дни изменилось и это. Британские няни больше не стесняются проявлять свои чувства к воспитанникам, и дети постоянно чувствуют их любовь и заботу. «Я люблю их, как родных внуков», — говорила в последнем интервью няня Ольга о принцах Уильяме и Гарри. «Приветствуем вас в центре по уходу за детьми, построенном в честь светлой памяти Ольги Пауэлл», — гласит табличка, установленная принцем Гарри на входе в детский центр в Лесото.

Текст: Александра Ульянова

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