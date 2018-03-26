Почему девочек больше, чем мальчиков

Замечено, что в определенные периоды соотношение количества родившихся мальчиков и девочек меняется. Как правило, это связано с войнами, голодом или стихийными катаклизмами. По мнению ученых, в качестве регулятора численности выступает сама природа.

Качество, а не количество

Американские демографы выяснили, что среднестатистическое соотношение между мальчиками и девочками при рождении составляет соответственно 105:100. То есть мальчиков изначально рождается больше. В то же время с возрастом их число уменьшается, поскольку мальчики и мужчины чаще умирают от болезней и становятся жертвами несчастных случаев, а средняя продолжительность жизни мужчин на несколько лет ниже, чем у представительниц слабого пола.

Но в условиях чрезвычайных ситуаций соотношение количества новорожденных меняется. И не в пользу мальчиков. В тяжелые времена их появляется на свет на порядок меньше, чем девочек. Но при этом они отличаются более крепким здоровьем, чем представители «беспроблемных» поколений, и у них рождаются более здоровые дети.

Ученые предположили, что виной всему стресс, который заставляет организм матери произвольно прерывать беременность в случае угрозы рождения нежизнеспособного ребенка, чтобы дать ей возможность зачать более крепкого малыша. Выкидыш не всегда можно отследить, иногда он происходит на ранних сроках, когда женщина еще и сама не знает, что беременна.

Кстати, мальчики чаще погибают в утробе, чем девочки. Это может объясняться тем, что у девочки больше шансов продолжить род. Природа изначально сделала женский организм более крепким, чтобы обеспечить деторождение. Так уж устроен механизм эволюции — он направлен на выживание популяции за счет «отбраковки» слабых эмбрионов. И, видимо, в этом заключается одна из причин, почему женщины живут в среднем дольше мужчин, хотя репродуктивный период у них гораздо короче.

Подтверждение гипотезы

В своем исследовании американцы использовали данные, собранные одной дамой-биологом из Финляндии. Ей удалось оцифровать записи в церковных книгах пяти финских городов, сделанные с 1790-го по 1870 годы. В то время еще не существовало способов контрацепции и прерывания беременности, которые могли повлиять на статистику. Специалисты выявили 16 «трудных» лет, когда мальчиков рождалось существенно меньше, чем девочек, но при этом умерших в первый же год жизни среди них оказалось на 12% меньше, чем среди тех, кто явился на свет в более спокойные времена. Дальнейшее отслеживание информации показало, что детей у этих победителей в борьбе за выживание среди мужского пола родилось на 8,7% больше, чем у остальных. Таким образом гипотеза о естественном отборе среди мальчиков подтверждается.

Механизм компенсации

Также неоспоримым фактом является и то, что после войны количество новорожденных мальчиков всегда возрастает. Большинство исследователей считают, что природа стремится восполнить «пробелы», ведь в войну много мужчин гибнет на фронте, следовательно, они уже не станут отцами, и у женщин снижаются шансы на зачатие. Если рождается не девочка, а мальчик, то происходит эволюционная компенсация, восстановление баланса популяции. Такие явления нередко встречаются в животном мире. Но теперь доказано, что это касается и человеческого рода.

Нельзя спорить с тем, что оба пола играют весьма важные роли в эволюционном процессе, вот природа таким образом и обеспечивает человечеству выживание.

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