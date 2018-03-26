Вещи себе не покупала 10 лет. Как девушка-инвалид заработала на квартиру

Когда 35 лет назад родилась Маша, родители поначалу ничего плохого не заметили. Девочка развивалась в интеллектуальном и физическом плане не хуже других детей. Как все, стала ползать и ходить. А потом обратили внимание, что ребёнок часто падает и неуверенно держится на ногах.

«Лет до одиннадцати я передвигалась с палочкой, но потом уже и палочка не помогала, только инвалидная коляска, — вспоминает Мария . — После обследования у меня обнаружилось сложное генетическое заболевание — спинальная амиотропия нижних конечностей. У мамы и папы оказалось два одинаковых сломанных гена, которые я унаследовала, и которые усадили меня в инвалидную коляску».

Дом-интернат для детей-инвалидов

Мария Волкова обучалась в Новочеркасском доме-интернате для детей-инвалидов. Ребятишки там учатся 12 лет, а Машу сразу посадили во второй класс, поскольку она уже умела читать и писать, была сообразительной девочкой. Домой её родители забирали раз в два-три месяца.

Девяностые годы были тяжёлыми. Бывало, на завтрак давали одну кашу, этим не насытишься. Чтобы как-то утолить голод, Мария научилась для себя и своих товарищей варить суп из анакома и дешёвых сосисок — втихаря в комнате они поставили электроплитку и на ней готовили. Получалось вкусно.

А ещё как-то на Масленицу в интернате она пекла блины — напекла аж 100 штук! Талант поварихи у неё от мамы, которая любит готовить. Правда, о родителях Маша говорить не хочет. Они давно развелись, а после выпуска из дома-интерната у неё была одна мечта — жить отдельно, чтобы не быть обузой для близких.

Всё время на работе

Маша стала искать работу. Торговала квасом, потом решила, что её хобби — бисеропление, может стать профессией. Стала вести курсы для детей и взрослых (в этом ей помогло общество инвалидов-опорников) и плести из бисера на заказ. Из её рук выходят шедевры: будь это женские украшения или сувенирная новогодняя елочка.

«Нашла работу в компании, которая устанавливает аппараты для варки кофе, им нужны были операторы горячей линии. Доход небольшой, но стабильный. А ещё я всегда участвую в выставках, где можно показать и продать свои изделия.

Со временем у меня появились ученики по бисероплетению, которые приезжают со всего города. Теперь это ещё одна моя работа. Ну и плюс пенсия по инвалидности. Все вырученные деньги собирала, себе во многом отказывала. Обувь и одежду не покупала себе 10 лет. Хорошо, что инвалидов бесплатно обеспечивают колясками. Со временем набралась сумма, которую я положила в банк под проценты, продолжала работать и копить».

Мечты сбываются

Полтора года назад сбылась мечта Марии. Она сама, без помощи родителей, смогла себе купить жильё, потому как мама была против этой затеи. Теперь Мария свой заработок (она также трудится оператором горячей линии) вкладывает в обустройство своего частного дома. Полы ей переделали — они теперь без порога, поскольку она передвигается на коляске.

«С 14 часов в будние дни я работаю на основной работе, а остальное время плету из бисера и занимаюсь с учениками, — говорит Мария Волкова, — так что впадать в депрессию мне некогда».

А ещё ростовчанка не скрывает, что мечтает встретить свою половинку. В доме-интернате у неё был ухажёр, но мама была против отношений. Теперь Мария вполне самостоятельная. А уж её энергии и жизнелюбия вполне хватит на двоих.

Под крылом власти

К сожалению, вариантов трудоустройства для инвалидов немного.

В прошлом году в регионе нашли работу 6500 инвалидов. Это на четыре тысячи больше, чем в 2016-м, однако в сравнении с общим числом этого мало. Для 303 инвалидов организовано профессиональное обучение и переобучение по востребованным специальностям.

«Выяснилось, что люди с инвалидностью ещё больше закомплексованы, чем обычные соискатели, и априори они не считают себя участниками рынка труда, — рассказывает начальник Управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян . — Поэтому мы проводим определённую работу с ними, убеждаем их хотя бы попытаться, ведь ничего страшного не произойдет. Для них сформирован банк вакансий. Сейчас в нём насчитывается более 2300 вариантов.

Кроме того, сейчас работаем на опережение, берём под своё крыло инвалидов — выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. С ними проводят тренинги, занятия, консультации, помогают составить резюме, проводят скайп-собеседования с работодателями. Благодаря такому плотному взаимодействию, 75% выпускников 2017 года уже нашли работу».

Инвалидам помогут волонтёры

Сейчас в Ростовской области проживает 359,3 тысячи инвалидов, в том числе в трудоспособном возрасте -143,4 тысячи человек. Из них — реально работают 45,8 тысячи. Для инвалидов по квотированию выделено более 16 тысяч рабочих мест по Ростовской области. Из них занято инвалидами лишь 13,7 тысячи рабочих мест.

На время ЧМ-2018 выделят специальных людей, которые будут помогать группам маломобильных граждан спускаться и подниматься на лифте по Казанской лестнице в Ростове, сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв

«Подъём человека на лифте займёт 30-40 минут. На время проведения чемпионата и межматчевый период будем выставлять дежурных, обучим для этого волонтёров», — сказал глава города.