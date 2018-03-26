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Вилли Токарев: Чтобы стать знаменитым, я работал по 16 часов в сутки
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Вилли Токарев: Чтобы стать знаменитым, я работал по 16 часов в сутки 

Мир24 17 минут назад
Вилли Токарев — общепризнанная легенда русского шансона. Публика Вилли Ивановича очень разношерстная. Среди его поклонников и простые работяги, и интеллигенты, и криминальные авторитеты. Правда ли, что он запросто общается с блатными на фене?
Звезде русского шансона 84 года. Супруга Вилли Ивановича младше его на 43 года! Свою Джулию легендарный шансонье называет подарком судьбы, а о бывших супругах вспоминает без улыбки. Токарев утверждает, что до Джулии он был женат два с половиной раза. Правда ли, что бывшие жены обирали его как липку?
Узнаем все из первых рук в субботу, 31 марта, в 9 утра в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР».
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