Как сшить юбку А-силуэта из твида

Вам потребуется (для размера 38):

• 0,65 м шерстяной ткани шириной 1,5 м;

• 1 м шёлка для подкладки шириной 1,5 м;

• 8 пуговиц;

• 1 потайная молния длиной 22-30 см. Кроме того:

• 0,6 м бязи для изготовления макета;

• полиэтилен для перевода выкройки с листа выкроек;

• ручка или маркер;

• сантиметровая лента, портновские булавки;

• портновский мел и смываемый маркер;

• ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;

• линейка и лекало для припусков;

• утюг;

• игла швейной машины, ручная игла для шитья, нитки для шитья, лапка.

В данном мастер-классе за основу использована выкройка юбки расклешенного силуэта из Burda 11/2012: Юбка А-силуэтаКоралловый и бирюзовый послужат приманкой для глаз среди серых осенних будней. Яркая слегка расклешенная юбка, спереди у которой прорезные карманы, а сзади застежка-молния.165в корзинуМакет и корректировка выкройки

При помощи полиэтилена или кальки скопировать детали выкройки, линии середины переднего полотнища, направления долевой и контуры вытачек. Перенести выкройку на макетную ткань, предусмотрев припуски на заднем и боковых швах. По талии и низу юбки припуски не нужны. Сшить вытачки, задний и боковые швы. Произвести примерку и корректировку макета. Карманы в макете можно не делать, но на примерке можно определить и разметить входы в карманы.

Примерка показала необходимость внесения следующих изменений: увеличить раствор вытачек на 1 см для каждой вытачки, удлинить вытачки на 2,5 см, по заднему шву добавить 2 см.

Кроме того, были внесены изменения в выкройку: нет шва на переднем полотнище, другой тип карманов, вместо пояса линия талии поднята на 2,5 см.

Макет распороть и с учетом требуемых изменений преобразовать в лекала, которые можно использовать при раскрое.

Смоделировать карман с подкройным бочком: на кальку или полиэтилен перенести боковую линию переднего полотнища, линию талии и произвольно нарисовать мешковину. На полученную деталь перенести линию входа в карман — это лекало для раскроя мешковины кармана цельнокроеную с бочком + мешковины. На переднем полотнище юбки по линии входа в карман отрезать бочок. Раскрой

Перед раскроем ткань необходимо продекатировать: шерстяной твид и шёлковую подкладку утюжим через влажный проутюжильник и даем ткани остыть и «отдохнуть».

Разложить твид в один слой. Детали макета из бязи наложить изнаночной стороной на лицевую строну ткани.

В данном мастер-классе раскрой деталей произведён поперёк долевой, так как по утку клетка симметрична, а по долевой — нет.

Как кроить из ткани в клетку: мастер-класс

Если ткань в полоску или клетку, необходимо перенести принт на лекала для совмещения.

Перенести все конструктивные линии, а также разметку входа в карман и линию середины переда на ткань. В зависимости от материала это можно сделать при помощи водорастворимого маркера (предварительно протестировав на ненужном лоскуте) или наметочными стежками контрастной нитью. При помощи линейки и мела обрисовать припуски:

— для боковых, заднего шва, по линиям входов в карманы и по линии талии — 1,5 см;

— по низу юбки — 2 см;

— округлые срезы мешковин кармана — 1 см.

Вырезать детали по размеченным линиям.

Из подкладочной ткани выкроить детали переднего (целиком, не срезая бочок) и заднего полотнищ, а также мешковины карманов и косую бейку для обработки припусков (для данного мастер-класса понадобилось 5,3 м бейки шириной 4 см). Карманы и сборка деталей юбки

На переднем полотнище юбки выполнить карманы с подкройным бочком.

Как выполнить карманы с подкройным бочком: мастер-класс

На задних половинках юбки выполнить вытачки и зауютужить в направлении середины. Косой бейкой обработать припуски боковых и заднего шва:

— бейку шириной 4 см, выкроенную по косой, приколоть лицевой стороной к лицевой стороне припуска и прострочить на расстоянии 7 мм от среза;

— заутюжить бейку на припуск, подогнуть срез и обогнуть бейкой припуск. Приколоть булавками и приметать, а затем приутюжить;

— прострочить с лицевой стороны в шов, захватывая бейку с изнанки. Отутюжить. Лишний припуск изнутри подрезать. Советы:

— для удобства лучше зафиксировать карман: по линии талии, боковому срезу и вход в карман. Приколоть булавками или приметать.

— припуски на боковые и задний шов в месте припуска на подгибку юбки лучше не обрабатывать бейкой, чтобы не создавать излишнюю толщину.

— припуски на задний шов в месте притачивания молнии лучше не обрабатывать бейкой, а обметать при помощи оверлока или швейной машины.

Потайную молнию приколоть булавками или приметать, совмещая клетки по заднему шву. Втачать молнию при помощи специальной лапки.

Застрочить шов ниже молнии, предварительно сколоть это место булавками или сметать. Для удобства лучше использовать однорожковую лапку.

Шов разутюжить.

Точно совместив клетку, стачать боковые швы.

Обработать косой бейкой низ юбки.

Как пришить косую бейку: 3 способа

Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить потайными стежками. Отутюжить.

Обметать детали подкладки. Стачать вытачки, боковые и задний швы подкладки, участок, где будет молния, оставить открытым. Швы разутюжить, вытачки заутюжить к центру.

Дважды подогнуть низ подкладки, приметать и настрочить на расстоянии 1 мм от сгиба. Отутюжить.

Подготовить две петли для подвешивания юбки длиной около 15 см в сложенном виде. Совет:

Петли для подвешивания можно сделать из готовой узкой атласной или репсовой ленты. Либо изготовить из подкладочной ткани: выкроить две детали 32*3 см, сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать на расстоянии 0,7 см от сгиба, вывернуть и приутюжить.

Петли сложить вдвое и проколоть по бокам юбки с лицевой стороны. Соединение юбки с подкладкой

Сколоть подкладку с юбкой лицевыми сторонами друг к другу, совместив задний и боковые швы, а также вытачки.

Притачать подкладку к юбке по верхнему срезу. Отвернуть подкладку на изнанку и выметать. Приутюжить.

Припуск в области застёжки-молнии подвернуть, приметать и пришить вручную к подкладке потайным стежком. Совет:

Подкладку вдоль молнии можно также настрочить с изнанки при помощи специальной лапки для молний, как на фото ниже. Закрепки

С изнанки по линии талии и по припуску молнии проложить ручную отделочную строчку, которая будет выполнять как декоративную роль, так и утилитарную — фиксировать припуск.

Чтобы ровно проложить строчку, при помощи линейки размечаем места стежков исчезающим маркером. Прокладываем небольшие стежки шириной 2-3 мм на расстоянии около 1 см друг от друга швом «вперед назад иголку». Также для закрепления припуска его можно отстрочить на расстоянии 1-2 мм.

Выполнить закрепки на петлях для подвешивания юбки, чтобы они не задирались в процессе эксплуатации:

— закрепить петлю несколькими продольными стежками;

— оплести продольные стежки поперечными петельными стежками.

Прикрепить подкладку к низу юбки, выполнив «французские» закрепки:

— сделать несколько стежков длиной 2,5-4 см, соединяющих низ юбки и подкладки;

— оплести эти стежки поперечными петельными стежками, укладывая их плотно.

Закрепки расположены по бокам, спереди и сзади — 4 штуки.

Пришить пуговицы по входам в карманы, расположив их симметрично. Верхнюю пуговицу можно пришить, захватывая насквозь мешковину кармана и подкладку, чтобы под весом пуговиц карман не провисал.

Юбку отутюжить. Советы:

1. Верхний край юбки лучше обработать обтачкой с подкладкой. Если основная ткань, как в данном мастер-классе, очень толстая или колючая, то обтачку можно сделать из подходящей ткани, более плотной, чем подкладочная.

2. Для рыхлой и толстой ткани потайная молния не очень подходит, более удобной в использовании будет молния с открытыми зубчиками.

3. Подкладку можно сделать чуть длиннее, чтобы она перекрывала бейку.

Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru.

Даша ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.