Архитектура для жизни. Какое оно, лицо Нижнего Новгорода?

Сегодня мы вправе выбирать архитектурные решения окружающей среды. Есть ли на деле такая возможность у горожан? Каковы особенности современной нижегородской архитектуры?

Серенькое, но своё

Сегодня уже мало кто помнит, но именно в Горьком в июне 1957 года прошло всесоюзное совещание по вопросу распространения инициативы «народной стройки» на весь Советский Союз. Промышленность набирала обороты. Люди из сёл массово перебирались жить в город, чтобы работать на заводах, которые восстанавливали после войны. А вот жить строителям коммунизма было решительно негде.

«Народная стройка» (строительство многоквартирного жилья силами будущих жильцов) стала выходом из сложившейся ситуации. Возводили двухэтажные дома из шлакоблоков, квартиры там были с частичными удобствами и деревянными полами.

Через пару лет в Горьком стали появляться микрорайоны, застроенные ещё одним жилищным «ноу-хау» советской власти — «хрущёвками». Серые пятиэтажки с малогабаритными квартирами для многих стали воплощением мечты о собственном жилье. Потом жилой Горький стал расти вширь и ввысь за счёт панельных девятиэтажек.

«Город в 1990-е был заполнен кварталами девятиэтажных «коробок», а рядом было поле «коробок» пятиэтажных, — говорит журналист, специализирующийся на строительной тематике, Николай Мурзин. — Я помню, в одном из интервью тех лет нижегородский архитектор Борис Тарасов сказал: «Нижний — город, который пострижен под девять этажей». И это действительно было так. Тот же Тарасов очень хотел изменить ситуацию. Не так давно его архитектурное бюро разработало проекты двух 17-этажных жилых домов. Очень интересные решения там были применены. Я не профессионал, но как горожанин этому радуюсь».

Спорная красота

Однако новаторские идеи архитекторов нижегородскую общественность радуют далеко не всегда. На днях подвели итоги XII рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода. В коротком списке оказались жилые комплексы, многоквартирные дома точечной застройки, торговые и офисные центры. В 2018 году рейтинг возглавил ресторан, недавно возведённый на Верхневолжской набережной. Он появился на месте кафе советских времён «Север». Строительство общепита в своё время спровоцировало скандал: горожане возмущались массовой вырубкой деревьев на склоне Александровского сада. Указывала на нарушения, допущенные застройщиком, и прокуратура : работы не были согласованы с региональным управлением государственной охраны памятников (территория склона входит в культурный слой Нижнего Новгорода).

В социальных сетях бурные споры вызвало и архитектурное решение ресторана в индустриальном стиле. Кто-то говорил, что такому зданию не место в историческом центре Нижнего. Кому-то категорически не нравилась стальная труба, портящая ландшафт набережной. А сторонники проекта обращали внимание, что любая постройка была лучше «ржавой швабры» старого кафе «Север». В итоге трёхуровневый ресторан всё же построили, и проект даже получил одобрение профессионального сообщества.

«С одной стороны, люди хотят некой суперкачественной архитектуры с настоящим проявлением личности архитектора, — рассуждает популяризатор архитектуры Ира Маслова. — При этом они озлоблены и зачастую просто не готовы воспринимать что-то новое. Но соответствие контексту и 100%-ная оригинальность, как правило, несовместимы. Да и должен ли архитектор создавать фальшивое свидетельство прошлого?»

Говоря о жилой застройке, Ира Маслова (по первому образованию архитектор) уверена, что интересные проекты рождаются, лишь когда заказчик обращается к талантливому архитектору, а тот готов убедить застройщика вложиться в воплощение нестандартной идеи.

«Архитектурное решение не ведёт к существенному удорожанию проекта жилого комплекса, — продолжает Ира. — У нас в городе есть удачные примеры, и людям они нравятся. Придираются, скорее, к мелким деталям, но не к проектам в целом».

Думайте, что строить

Конечно, экономические и политические перипетии не могут не отразиться на архитектуре. Это сказывается на масштабе проектов, их тематике. Так, нижегородцев порой раздражают строящиеся торговые центры. Разве можно такой объект сделать красивым? Вписать его в городской контекст?

«Торговые центры в большом городе — огромные помещения, плоские коробки, — говорит архитектор, менеджер специальных проектов Союза московских архитекторов Елена Петухова. — Всё, что остаётся архитекторам, — работать с фасадами и интерьерами. Настоящим профессионалам это удаётся. И в Нижнем много интересных торговых комплексов. Да, их архитектура китчевая, но, по сути, такие постройки и должны привлекать внимание. Главное — от китча не переходить в треш».

Елена Петухова считает, что сами нижегородцы должны формулировать к власти некий общественный запрос относительно градостроительной политики. Если его нет, горожане фактически отдают девелоперам право решать, какие объекты будут строить в городе: «Нижнему не надо ни на кого равняться! У города прекрасное культурно-историческое наследие, великолепная архитектурная школа, неравнодушные люди, которые город очень любят. Просто надо научиться пользоваться этими ценностями и объединять усилия».

В городе всегда уживались самые разнообразные архитектурные стили.

Куда по шпалам?

Сейчас по всей россии действует федеральная программа «доступная среда». Но везде ли она действует на деле?

«Согласно программе, все строящиеся социально значимые объекты должны быть доступными для инвалидов по зрению, для колясочников, для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, — говорит архитектор доступной среды Мария Осмынина. — Но в нашем городе всё, что делается по программе, носит не системный, а зачастую временный характер. Вот идёшь по Нижнему и видишь: у нового пандуса неправильный, слишком крутой уклон или слишком скользкое покрытие. В торговых центрах непременно есть пандусы, но специализированные туалеты для инвалидов-колясочников там нередко закрыты. Про эти ужасные шпалы, прикреплённые к обычным лестницам, я вообще молчу… А по документам у чиновников это тоже часть доступной среды для инвалидов.

На самом деле можно провести некоторую реорганизацию и сделать уже существующую городскую среду значительно доступнее для людей с инвалидностью. Есть принципы универсального дизайна — он удобен и для маломобильных групп населения, и для пожилых людей, и для временно ограниченных в движении, и для мамочек с колясками».