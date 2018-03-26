Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля

Родившиеся в этот период Овны полны очарования. Правда, это очарование они пускают в ход лишь тогда, когда остальные способы добиться своего уже использованы. Невероятно целеустремленные и настойчивые, ради своей цели они готовы пойти на многое.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

В начале недели Овны почувствуют прилив энергии. Вы почувствуете желание максимально проявить себя, будете готовы взять на себя ответственность. Не выходите за рамки своих полномочий, иначе излишняя инициатива может привести к конфликту с начальством. Попробуйте направить энергию на учебу и саморазвитие — это приведет к хорошим результатам.

Отношения

Благоприятный период для примирения с близкими. Те, кто недавно расстался с любимым человеком, могут вернуть отношения, найти новые точки соприкосновения и начать все заново. Во второй половине недели сексуальность Овнов усилится — хорошее время для нового романа.

Здоровье

Курс массажа, начатый на этой неделе, и другие оздоравливающие процедуры окажут благотворное влияние на ваше самочувствие.

Покупки

Удачными будут любые покупки, связанные с вашим внешним видом, — от модной одежды и косметических процедур до пластической операции.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Удачное время для Тельцов, которые раздумывают над увеличением своих доходов. На этой неделе вам могут предложить хорошо оплачиваемую подработку. А вот в учебе (особенно в изучении иностранных языков) сейчас больших успехов не предвидится.

Отношения

Во второй половине недели вы испытаете острое желание побыть в одиночестве. Вместе с тем вполне возможно, что состоится тайное любовное свидание. Интимная связь на стороне будет волновать вас гораздо сильнее официальных отношений.

Здоровье

В начале недели лучше не перенапрягаться и найти возможность для спокойного и вдумчивого отдыха. Духовные практики и йога окажут благотворный эффект на ваше самочувствие.

Покупки

Первая половина недели будет благоприятна для крупных покупок.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

У Близнецов на этой неделе возможны различные проблемы с техникой. Будьте предельно внимательны, если ваша работа связана с вождением автомобиля или управлением технически сложными механизмами.

Отношения

Для общения с друзьями подходит вторая половина недели. В это время стоит выбраться из дома ради просмотра кино или посещения вечеринки. Одинокие Близнецы могут завести знакомство по интернету — в социальных сетях или на сайте знакомств.

Здоровье

В начале недели вероятны стрессовые ситуации, которые могут негативно сказаться на вашем психологическом и эмоциональном состоянии. Также возможны производственные травмы. Будьте осторожны.

Покупки

Опасный период в материальном плане. Возможны финансовые потери, связанные с мошенничеством.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Ракам сейчас нужно браться за смелые цели. У вас есть все необходимое для их выполнения. Конечно, не обойдется без трудностей, но успех на вашей стороне. Вполне возможно, что вам окажет поддержку влиятельный человек. Вторая половина недели подходит для поиска новой работы. Вы наверняка найдете более высокую должность, чем сейчас.

Отношения

Возможны конфликты с супругом или возлюбленным. Скорее всего, причиной послужит ваше увлечение рабочими делами. Партнеру может показаться, что вы уделяете ему слишком мало времени.

Здоровье

Ракам следует обратить внимание на необычные проявления в своем организме. Возможно, это признак начинающегося заболевания.

Покупки

Звезды рекомендуют Ракам добавить природы в свое окружение. Если не получается отправиться в отпуск — поближе к морю и пальмам, то хотя бы купите домашние растения и устройте дома маленькую оранжерею.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Необычайно удачная неделя ожидается у Львов. Сейчас вы можете составить планы далеко вперед — они обязательно сбудутся. Ваше окружение пополнится интересными и полезными знакомыми, а цели будут выполняться одна за другой.

Отношения

Возможны романтические знакомства во время поездки. Не отказывайтесь от предложений попутешествовать, если хотите избавиться от одиночества.

Здоровье

На этой неделе Львы будут подвержены простудным заболеваниям, воспалительным процессам. Не допускайте переохлаждения и одевайтесь теплее, даже если кажется, что за окном настоящая весна.

Покупки

Удачное время для путешествий и изучения иностранных языков. Можете оплатить курс обучения или даже спланировать поездку в другую страну с образовательными целями.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Дев ожидают перемены на работе. Бояться их не надо, в результате все изменения будут к лучшему, а ваше положение только укрепится. Если вы давно хотели сменить место или род деятельности, то сейчас самое время. Приготовьтесь к тому, что сейчас от вас будут нужны максимально быстрые решения.

Отношения

Напряжение в личной жизни усилится. Те, кто уже давно был недоволен своим партнером, сейчас могут решиться на расставание. А вот сексуальные потребности Дев возрастут. В это время весьма вероятны случайные связи.

Здоровье

Звезды советуют Девам не перегружаться во время занятий спортом. Возможны травмы.

Покупки

Удачное время для покупки ювелирных украшений и бижутерии. Вы можете найти на прилавках нечто особенное и создать тот образ, который надолго запомнится окружающим.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

У Весов проснется тяга к знаниям. Это удачное время как для посещения образовательных курсов, так и для самостоятельных занятий. Изучение иностранного языка будет наиболее эффективным, если вы найдете возможность для общения с носителем языка. Например, через интернет.

Отношения

Отношения с любимым человеком могут ухудшиться из-за того, что вы не сможете решить, кто из вас лидер. Попытки партнера принять решение, не считаясь с вашим мнением, могут привести к затяжному конфликту. Чтобы как-то уменьшить напряжение, постарайтесь расставить приоритеты и подумать, а настолько ли важна для вас та проблема, которую ваш партнер решил самостоятельно.

Здоровье

Благоприятное время для возобновления занятий спортом. Если в последнее время вы замечаете, что набрали лишний вес и меньше двигаетесь, пора приниматься за дело.

Покупки

Эта неделя подходит для того, чтобы отправиться в путешествие. Даже если денег не слишком много, короткую поездку по ближайшим городам вы можете себе позволить.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Скорпионам звезды советуют на этой неделе заняться уборкой. Разберите документы, наведите порядок на рабочем столе и избавьтесь от того, что вам больше не нужно. Сами заметите, как настроение улучшится, а рабочий день будет начинаться с улыбки.

Отношения

Вероятны конфликты с соседями или родственниками. Скорее всего, причиной будет ваше поведение — далеко не всегда вы будете тактичны и осмотрительны в своих высказываниях. Одиноким Скорпионам следует заняться своей внешностью: стоит добавить несколько ярких нот в свой образ — и вы привлечете внимание противоположного пола.

Здоровье

Самочувствие Скорпионов на 90% будет зависеть от того, насколько прибрано вокруг. Чем больше порядка, тем лучше вы будете себя чувствовать.

Покупки

Удачное время для покупки домашнего текстиля и тех вещей, которые приносят уют и тепло в дом.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Стрельцы могут добиться успеха там, где требуются аналитические способности. Вы будете быстро вычленять из всей информации главное, делать выводы и прокладывать самый быстрый путь к решению задачи.

Отношения

В любовных отношениях наступает пора расцвета. Те, кто официально в браке, по-новому увидят своего партнера, сделают приятные открытия. Возможны сюрпризы и позитивные события. Те, кто еще не заключил брак, могут именно сейчас получить предложение руки и сердца.

Здоровье

Метеочувствительные Стрельцы могут почувствовать недомогание в середине недели. Побольше отдыхайте в эти дни, избегайте душных помещений и алкоголя.

Покупки

Звезды рекомендуют Стрельцам заняться ремонтом и перепланировкой своего жилья. Потратьте деньги на покупку строительных материалов или оплату работы дизайнеров. Эти расходы будут наиболее эффективным вложением средств.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Типичные Козероги сейчас могут переживать кризис. Вас могут одолевать мысли о том, находитесь ли вы на своем месте или занимаете чужое. Делаете ли то, что действительно хотите или зарываете талант в землю. Звезды советуют не делать поспешных решений. Взвесьте все за и против.

Отношения

Относитесь к близким родственникам с большей мягкостью и заботой. Ваши цинизм и целеустремленность сейчас будут не к месту. Не стоит сейчас заводить тайных романов. Скорее всего, ваша интрижка будет раскрыта.

Здоровье

Самочувствие Козерогов на этой неделе будет отличным. Ваш иммунитет станет сильнее, а болезни отступят.

Покупки

Благоприятное время для покупки домашнего питомца. Сейчас вы можете купить не только котенка или щенка, но и более экзотичное животное.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Рабочий энтузиазм Водолеев на этой неделе немного спадет. Скорее всего, вам не захочется засиживаться допоздна и тратить свое свободное время на решение деловых вопросов.

Отношения

Звезды обещают Водолеям романтические знакомства и встречи с бывшими возлюбленными. Жизнь вокруг вас будет кипеть. Весьма вероятен страстный, но непродолжительный роман. Однако женщинам-Водолеям следует быть более разборчивыми в общении и не оставаться наедине с малознакомыми мужчинами.

Здоровье

Благоприятный период для зачатия или рождения детей. Очень плодородное время для Водолеев.

Покупки

Сейчас Водолеям стоит посетить салон красоты. Все вложения в собственную внешность пойдут вам на пользу.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Рыбам не стоит принимать близко к сердцу то, что сейчас происходит на работе. Вполне возможно, произойдут некоторые события, которые могут вызвать у вас недовольство. Однако в дальнейшем вы поймете, что эта ситуация сыграла вам на руку.

Отношения

Отношения с близкими людьми станут лучше. Чаще проводите время вместе, путешествуйте, ходите в кино или на прогулку. Вместе с тем этот период подходит для расставания с теми, общением с кем вы в последнее время тяготились. Разрыв заставит вас почувствовать себя свободнее и моложе.

Здоровье

Типичные Рыбы почувствуют на этой неделе прилив сил и энергии. Вы со многим сможете справиться.

Покупки

Благоприятный период для благоустройства своего дома продлится всю неделю. Особое внимание уделите спальне — это то пространство, оформлением которого нужно заняться в первую очередь.