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Толстушка ответила, за что ее любит красавец-муж
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Толстушка ответила, за что ее любит красавец-муж 

Рамблер 41 минуту назад
Американка рассказала, как ей повезло с мужем.
1/7  Дженна Катчер называет себя "фигуристой", у нее 52-ой размер одежды. Девушка ведет инстаграм, и хотя она не блогер, ее посты пользуются популярностью и регулярно подвергаются критике. Как только Дженна выкладывает свои счастливые фото с мужем-красавцем, ее тут же начинают критиковать за лишний вес и призывают привести фигуру в порядок.
Фото:
2/7  Многих удивляет, что такой привлекательный и явно озабоченный своей фигурой мужчина выбрал себе в жены толстушку Дженну. Девушка говорит, что ее часто спрашивают, как ей удалось "отхватить такого красавца".
Фото:
3/7  Недавно Дженна решила ответить на подобные негативные комментарии и написала откровенный пост в инстаграме, в котором объяснила, почему она достойна своего супруга. И почему фигура к любви не имеет никакого отношения.
Фото:
4/7  "Моя неуверенность в себе частично связана с тем, что я замужем за ''Мистером шесть кубиков пресса''. Почему он достался мне, полной девушке? Иногда я чувствую, что раз я не стройная модель, то не заслуживаю его", — написала Дженна.
Фото:
5/7  "Но этот идеальный мужчина принимает каждый изгиб, каждую ямочку, лишний килограмм и прыщ на моем теле все десять лет, что мы женаты. Он постоянно напоминает мне, как я прекрасна, хотя сама я в этом уверена не всегда".
Фото:
6/7  "Да, мои бедра трутся друг об друга, у меня массивные руки и большой живот. Но ведь это значит, что моему мужу достается еще больше меня. И я рада, что выбрала мужчину, который может все это (и не только!) принять".
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7/7  "Я больше, чем просто мое тело, и он тоже. Настоящая любовь не замечает размеров одежды",— говорит Дженна.
Фото:
29-летнюю американку Дженну Катчер регулярно критикуют в Сети из-за пышных форм, но девушка старается не обращать внимания на подобные комментарии, она утверждает, что любит свое тело именно таким. Но даже позитивно настроенной Дженне стало неприятно, когда ей написали, что она недостойна своего красавца-мужа.
Дженна и Дрю женаты 11 лет. Катчер — успешный фитнес-тренер, он регулярно занимается в тренажерном зале, чтобы поддерживать свое идеальное тело в тонусе. Дженна — свадебный фотограф, и ей из-за занятости не всегда удается питаться правильно и соблюдать режим тренировок.
Девушка говорит, что начала бороться с неуверенностью еще в юности: "Однажды мне просто надоело прятаться за мешковатой одеждой, я решила больше не скрывать свое тело". Принять себя такой, какая она есть, Дженне очень помог муж. "Он любит меня, даже когда я с грязными волосами или в старых пижамных штанах", — признается девушка.
Вместе с мужем они занимаются фитнесом и йогой, однако Дженна не ограничивает себя в еде. Она любит кофе, макароны с сыром и мармелад.
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