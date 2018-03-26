Толстушка ответила, за что ее любит красавец-муж 

1/7 Дженна Катчер называет себя "фигуристой", у нее 52-ой размер одежды. Девушка ведет инстаграм, и хотя она не блогер, ее посты пользуются популярностью и регулярно подвергаются критике. Как только Дженна выкладывает свои счастливые фото с мужем-красавцем, ее тут же начинают критиковать за лишний вес и призывают привести фигуру в порядок. Фото: @jennakutcher

2/7 Многих удивляет, что такой привлекательный и явно озабоченный своей фигурой мужчина выбрал себе в жены толстушку Дженну. Девушка говорит, что ее часто спрашивают, как ей удалось "отхватить такого красавца". Фото: @kickingitwithkutch

3/7 Недавно Дженна решила ответить на подобные негативные комментарии и написала откровенный пост в инстаграме, в котором объяснила, почему она достойна своего супруга. И почему фигура к любви не имеет никакого отношения. Фото: @jennakutcher

4/7 "Моя неуверенность в себе частично связана с тем, что я замужем за ''Мистером шесть кубиков пресса''. Почему он достался мне, полной девушке? Иногда я чувствую, что раз я не стройная модель, то не заслуживаю его", — написала Дженна. Фото: @jennakutcher

5/7 "Но этот идеальный мужчина принимает каждый изгиб, каждую ямочку, лишний килограмм и прыщ на моем теле все десять лет, что мы женаты. Он постоянно напоминает мне, как я прекрасна, хотя сама я в этом уверена не всегда". Фото: @jennakutcher

6/7 "Да, мои бедра трутся друг об друга, у меня массивные руки и большой живот. Но ведь это значит, что моему мужу достается еще больше меня. И я рада, что выбрала мужчину, который может все это (и не только!) принять". Фото: @jennakutcher