Толстушка ответила, за что ее любит красавец-муж 

29-летнюю американку Дженну Катчер регулярно критикуют в Сети из-за пышных форм, но девушка старается не обращать внимания на подобные комментарии, она утверждает, что любит свое тело именно таким. Но даже позитивно настроенной Дженне стало неприятно, когда ей написали, что она недостойна своего красавца-мужа.
Дженна и Дрю женаты 11 лет. Катчер — успешный фитнес-тренер, он регулярно занимается в тренажерном зале, чтобы поддерживать свое идеальное тело в тонусе. Дженна — свадебный фотограф, и ей из-за занятости не всегда удается питаться правильно и соблюдать режим тренировок.
Девушка говорит, что начала бороться с неуверенностью еще в юности: "Однажды мне просто надоело прятаться за мешковатой одеждой, я решила больше не скрывать свое тело". Принять себя такой, какая она есть, Дженне очень помог муж. "Он любит меня, даже когда я с грязными волосами или в старых пижамных штанах", — признается девушка.
Вместе с мужем они занимаются фитнесом и йогой, однако Дженна не ограничивает себя в еде. Она любит кофе, макароны с сыром и мармелад.