Как часто нужно давать отдых глазам от техники

Сегодня сложно представить себе работу в офисе частной компании и государственного учреждения без компьютера. Возвращаясь домой с работы, большинство офисных работников садится за компьютер, чтобы «отдохнуть» (почитать новостные ленты, пообщаться в социальных сетях или поиграть в игры). Многие из нас понимают, что работа за компьютером связана с напряжением глаз. Но отказаться от нее мы не можем по объективным причинам. Как же обезопасить свои глаза, если нужно проводить много времени за экраном монитора.

Причины и последствия напряжения глаз

Работа с компьютером предусматривает дополнительные требования к соблюдению режима зрительных нагрузок. Без тренировок и развития правильных навыков «смотрения» глаза быстро пострадают от длительного «общения» с монитором. Итогом станет не только потеря зрения. К неприятным симптомам можно отнести постоянные боли в спине, шейном отделе позвоночника и головные боли. Для работы вам потребуются оптические очки. Но, поскольку они не исправляют зрение, а лишь служат «костылями» для больных глаз, со временем вам потребуется сменить линзы на еще более сильные.

Как уберечь глаза

Чтобы свести к минимуму вредное влияние излучения, стоит запомнить простую аксиому. Глазам нужен отдых. И не всегда отдых — это сон. Смена зрительного режима для напряженных глаз — это уже отдых. Раз в час всего несколько минут нужно выделять для отдыха глаз. В это время стоит проделывать очень простые упражнения.

Организуйте свое рабочее место таким образом, чтобы вы могли смотреть не только на монитор, но и вдаль, меняя угол зрения. Первым упражнением будет смена расстояния до предметов, на которые вы смотрите. В течение 3 секунд смотрите на предмет, до которого можете дотронуться рукой. Затем переведите взгляд на предмет, расположенный в самом дальнем углу комнаты или в окно. Повторяйте упражнение 10 раз.

Откиньтесь на спинку рабочего кресла, закройте глаза и накройте их ладонями. Так посидите в течение 10 секунд.

Открыв глаза, посмотрите направо, через 2 секунды — налево. Не нужно фокусировать взгляд на предметах. Просто переводите взгляд из стороны в сторону. Повторяйте упражнение 10 раз.

Снова посидите 10 секунд с закрытыми глазами.

Теперь переводите взгляд снизу вверх и обратно. Смотрите в каждом направлении по 2 секунды. Повторите движения глаз 10 раз.

Завершите комплекс расслабляющих упражнений минутным отдыхом для глаз. Снова закройте их ладонями.

Эти несколько минут станут настоящим возрождением для уставших глаз. Не ленитесь их выполнять, и уже через несколько сеансов, вы почувствуете, что они не так устают.

Общие советы

Также стоит придерживаться правил работы за компьютером. Вовремя работы моргайте раз в 3-5 секунд. Обеспечьте хорошее освещение на своем рабочем месте. По возможности следует использовать специальные очки, которые защищают от вредного воздействия на глаза. Приучите себя смотреть не только на экран, но и видеть то, что происходит за ним и рядом. Развивайте «открытое» зрение, когда есть широкий угол обзора.

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