Накормив бездомного, девушка спасла ему жизнь

У Кейси Фишер всегда было иное восприятие бездомных людей и вместо отвращения она чувствует к этим людям сострадание и всегда пытается помочь.

Так в один день она встретила на улице бездомного, которого немного погодя увидела в кафе «Dunkin Donuts». За все время бедолага смог собрать лишь 1 доллар. Кейси предложила угостить его чашкой кофе и сэндвичем. После отказа девушка настояла, и мужчина согласился. Затем Кейси попросила, чтобы он присоединился к ней за столиком. Крис был поражен таким предложением, однако принял его.

За перекусом он рассказал Кейси о том, что как правило, прохожие смотрят на него с пренебрежением или отвращением, ведь он бездомный. Также он рассказал о том, что именно из-за пристрастия к наркотикам он потерял свой дом и работу, оказавшись в незавидном положении. На протяжении всей жизни на улице Крис все еще надеялся, что однажды он вернется к нормальной человеческой жизни и станет той личностью, которой гордилась бы его мать. Увы, но родители Криса умерли много лет назад, однако он хотел добиться чего-нибудь в жизни в память о них.

Больше часа Крис и Кейси разговаривали, но девушке нужно было идти на учебу. Когда она начала собираться, Крис попросил ее немного подождать. Мужчина стал что-то спешно писать на клочке бумаги, а затем отдал Кейси записку, заранее извинившись за неряшливый почерк. Как только Кейси прочитала то, что написал Крис, то осознала: она сделала гораздо больше, чем просто накормила бездомного.

В записке было написано: «Сегодня я хотел покончить жизнь самоубийством. Но я не сделал этого благодаря тебе. Спасибо, ты потрясающий человек!».