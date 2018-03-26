Ещё
Накормив бездомного, девушка спасла ему жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Накормив бездомного, девушка спасла ему жизнь 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
У Кейси Фишер всегда было иное восприятие бездомных людей и вместо отвращения она чувствует к этим людям сострадание и всегда пытается помочь.
Так в один день она встретила на улице бездомного, которого немного погодя увидела в кафе «Dunkin Donuts». За все время бедолага смог собрать лишь 1 доллар. Кейси предложила угостить его чашкой кофе и сэндвичем. После отказа девушка настояла, и мужчина согласился. Затем Кейси попросила, чтобы он присоединился к ней за столиком. Крис был поражен таким предложением, однако принял его.
За перекусом он рассказал Кейси о том, что как правило, прохожие смотрят на него с пренебрежением или отвращением, ведь он бездомный. Также он рассказал о том, что именно из-за пристрастия к наркотикам он потерял свой дом и работу, оказавшись в незавидном положении. На протяжении всей жизни на улице Крис все еще надеялся, что однажды он вернется к нормальной человеческой жизни и станет той личностью, которой гордилась бы его мать. Увы, но родители Криса умерли много лет назад, однако он хотел добиться чего-нибудь в жизни в память о них.
Больше часа Крис и Кейси разговаривали, но девушке нужно было идти на учебу. Когда она начала собираться, Крис попросил ее немного подождать. Мужчина стал что-то спешно писать на клочке бумаги, а затем отдал Кейси записку, заранее извинившись за неряшливый почерк. Как только Кейси прочитала то, что написал Крис, то осознала: она сделала гораздо больше, чем просто накормила бездомного.
В записке было написано: «Сегодня я хотел покончить жизнь самоубийством. Но я не сделал этого благодаря тебе. Спасибо, ты потрясающий человек!».
Anews: последние новости
Как страсть к зеленому цвету убивала людей в викторианскую эпоху ​Многодетная мать потеряла конечности из-за обычной простуды Автономная экокапсула с удобствами, позволяющая жить где угодно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милявская рассказала о наркотической зависимости15
Фруктовые соки признаны смертельно опасными69
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини104
5 научных фактов о случайном сексе23
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение