Иванов рассказал о возможностях России для экспорта экологически чистой еды

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Россия обладает огромными возможностями для экспорта экологически чистой еды, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

"У России огромный потенциал в качественных продуктах питания, потому что у нас чистой земли и воды больше, чем у кого-либо в мире. Вы один Байкал возьмите с пресной водой… Наш потенциал экспорта экологически чистых продуктов на внешний рынок просто не поддаётся пониманию, он огромный", — сказал Иванов на круглом столе в Госдуме

Он подчеркнул, что сначала необходимо обеспечить чистым продовольствием собственное население.

"Мы не можем ограничить импорт продуктов питания, потому что у нас не растут кофе, бананы, тропические фрукты, и мы всегда их будем покупать — ничего страшного в этом нет. Покупать, конечно, тоже надо, проверяя, что ты покупаешь. Чтобы у нас не было белорусских киви, ананасов", — добавил Иванов.