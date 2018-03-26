Выращиваем рассаду баклажанов: на что стоит обратить внимание

Баклажаны относятся к семейству Паслёновые и, как большинство культур этого «племени», они — южане. В умеренном климате европейской части России этот овощ выращивается несколько веков, но пока полностью не акклиматизировался, оставаясь однолетней культурой. Среди трёх основных любимых нами паслёновых — томатов, перцев и баклажанов — именно баклажаны в фазе развития плодов оказываются самыми устойчивыми к летним условиям средней полосы России.

Рассада баклажанов

Если томатам и перцам с продолжительным сроком плодоношения хотелось бы увеличить тёплый и светлый период, то «синенькие» хорошо укладываются в сроки полной отдачи урожая. При обычной летней погоде они показывают лучшие результаты не в укрывных сооружениях, а в открытом грунте. Опыление и завязывание плодов почти 100%-е, так как естественные условия не губят цветки повышенной температурой и (или) влажностью, а насекомые-опылители не пропускают ни одного цветка, благополучно перенося пыльцу на брюшках, ножках и головках.

Цветок баклажана

Я уверен, что те из вас, кто ещё не выращивал баклажаны, увлекутся ими, поняв, что их агротехника ничуть не сложнее, чем у томатов или перцев. Итак, приступать к посеву с учётом времени на всхожесть и развёртывание семядолей (около 10 дней) следует примерно за 75 дней до высадки рассады.

Баклажаны укладываются в сроки полной отдачи урожая. Гибриды Эпик F1 и Рома F1 в сентябре

Подготовка субстрата

Состав питательного грунта для баклажанов должен быть таким: 2 части обеззараженной садовой земли, 2 части хорошо вызревшего перегноя, 1-2 части торфа, 1 часть речного песка, 1 стакан золы (на ведро), а лучше толчёных углей. Баклажанам нравится слабокислая реакция почвы, близкая к нейтральной (рН 6,0-6,5). Можно также использовать готовый субстрат с минимальным содержанием торфа. Смесей для выращивания рассады существует великое множество, и если у вас есть возможность самим её составить, то предлагаю воспользоваться ещё одним рецептом: 2 части обеззараженной садовой земли, 1 часть перлитового песка, 1 часть перегноя, 1 стакан золы (на ведро).

Баклажанам нравится слабокислая, близкая к нейтральной реакция почвы — рН 6,0…6,5 В начальный период развития рассады слишком большое количество органических удобрений не требуется, так как их переизбыток может спровоцировать заболевания и неудержимое жирование. При заполнении горшка субстратом уплотняем его по периметру с большим усердием.

При заполнении горшка субстратом уплотняем его по периметру с большим усердием

Проращивание семян и посев

При температуре +26…+28°С семена таких гибридов, как 'Бибо F1', 'Рома F1', 'Эпик F1' проклюнутся на 3-4-й день. При той же температуре проростки появятся и развернут семядоли через 6-7 дней. Чтобы всё так и произошло, замочите семена в подогретой до +25…+30°С воде талого снега (дождевой) в течение 12-24 часов. Аккуратно слив воду, разложите семена на сильно увлажнённую салфетку, прикройте второй такой же салфеткой и поместите в герметичную ёмкость. Теперь дело за теплом. Обычно +26…+28°С бывает вблизи потолка кухни или ванной комнаты. На 3-4-й день мы увидим, как семена прорастут — появятся маленькие беленькие, иногда чуть изогнутые корешки, похожие на птичьи клювики. Не дожидаясь стремительного развития, высевайте их в субстрат.

Проклевывание семян баклажана Бибо F1 на 5-й день

Баклажаны не терпят пересадку, поэтому сейте семена по одной штучке на глубину 1-1,5 см в стаканы объёмом около 200 мл. Дожидаемся всходов-проростков и принятия семядолями горизонтального положения. От этого времени начинаем отсчитывать возраст растений. Иногда вы можете увидеть, что появляется не 2, а 3 семядоли. Не пугайтесь, ничего в этом страшного нет.

Уход за рассадой

Поливать рассаду баклажанов следует только тёплой (не ниже +22°С) водой и только в том случае, если поверхностный слой почвы толщиной около 2 см высох. Не заливайте, не заболачивайте субстрат! Кроме его закисания, при сильном увлажнении корни задыхаются, голодают и в итоге растения будут поражаться корневыми и прикорневыми гнилями. Для предотвращения сильного вытягивания подсемядольного колена (участка стебля от поверхности субстрата до семядолей) в первую очередь необходимо избавиться от лишней влаги и обеспечить хорошее освещение в течение 16-18 часов. За счёт понижения температуры днём до +18…+20°С, а в ночные часы до +14°С можно добиться предотвращения чрезмерного роста.

Когда горшочки в 200 мл станут малы, рассаду необходимо перевалить

Нормальной температурой при выращивании рассады баклажанов после появления первого настоящего листа можно считать +18…+22°С. Не балуйте растения теплом, ведь они как дети — всему учатся смолоду. Когда стаканчики объемом 200 мл станут малы, рассада начнет замедлять рост, 4-й лист появляется и развивается лениво, субстрат при этом уже густо опутан корешками. Это значит, что баклажанчики необходимо перевалить без нарушения целостности земляного кома. Для этого подойдут горшки объёмом 400-800 мл. За день-другой до данной процедуры, обязательно как следует полейте растения. Желательно, чтобы субстрат для подсыпки имел тот же состав или близкий хотя бы по структуре. При перевалке не следует заглублять растения выше семядолей. Листики, оказавшиеся лежащими на поверхности почвы, можно аккуратно прищипнуть, но лучше срезать ножницами, оставив черешок длиной 3-5 мм. После пересадки или перевалки рассады рекомендую внести биофунгициды. В следующем видеоролике наш эксперт Николай Петрович Фурсов подробно рассказывает о выращивании баклажанов, о том, что требуется для их правильного развития.

Высаживая рассаду в открытый грунт, не забывайте об опасных возвратных заморозках и предпримите временные меры по защите молоденьких растений: накройте ящиками, коробками, толстым нетканым материалом. Полезно замульчировать посадки скошенной травой или листьями лопухов.

Дорогие садоводы! Ровно столько времени, сколько вы потратили сейчас, читая мой «премудрый» рассказ, вы потратите на уход за рассадой баклажанов до пикировки. Видите, всё совсем просто!

Баклажан Бибо F1 Каждому из вас очень рекомендую заняться этими овощами и уже в июле буду ждать откликов о результатах их выращивания. Василий Иванович Блокин-Мечталин, генеральный директор агрофирмы «Партнер»