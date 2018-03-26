Почему чукчи не умеют целоваться

У разных национальностей своя степень сближения и доступности данного действия — от глубокого поцелуя в губы до «холодного» приветствия носами у народов Крайнего Севера.

Среди европейцев распространена мысль, что причиной такого выражения своих любовных чувств к партнёру у чукчей является низкая температура воздуха, поэтому, чтобы не примёрзнуть друг к другу губами или языками, им приходится соприкасаться только открытыми участками на лице — носами. На самом деле всё немного не так.

Правильно поцелуй у народов Севера звучит как «кунику». Поцелуй в классическом его понимании им не известен. То, что в Европе называется «поцелуй», у чукчей выглядит как прижатие носа ко лбу или щеке своего родного или любимого человека, при этом он старается вдохнуть побольше «запаха» кожи или волос того, кого целует. И даже в речи, общаясь между собой, у них нет такого выражения, как «Поцелуйте меня». Такая просьба в переводе будет звучать скорее как «Понюхайте меня».

Наблюдая за этими телодвижениями со стороны, действительно может показаться, что люди трутся друг о друга носами.

Когда первые исследователи Арктики увидели такое действо, они его прозвали «эскимосский»поцелуй. Позже, сняв документальный фильм по результатам своих исследований и запечатлев этот ритуал в кадрах этнической картины «Нанук с севера» режиссера Роберта Флаерти, традиция тереться носами в знак приветствия стала известна не только жителям Заполярья.

Похожие действа существуют и у других народов земного шара, например, у некоторых племён Новой Зеландии. У них такой поцелуй называется «хонги» и это никак не связано с окружающим температурным режимом, ведь в Новой Зеландии тепло.

Это ещё раз подтверждает ошибочность мнения, что тереться носами при «поцелуе» у чукчей принято из-за мороза. И даже обменявшись культурой с европейцами, чукчи не спешат расставаться с обычаем тереться при встрече с близкими носами, сохранив «холодный поцелуй» для своих потомков.