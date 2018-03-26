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Воронежцы раскрасили двухметровое пасхальное яйцо фигурками мультперсонажей
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Воронежцы раскрасили двухметровое пасхальное яйцо фигурками мультперсонажей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
«Семейные выходные» теперь будут проходить трижды в год.
Под Воронежем впервые прошли «Семейные выходные» — бесплатная реабилитационная программа для семей, которые пережили рак. Три дня восемь воронежских семей провели в санатории, где стреляли из лука, играли в мини-гольф, учились лепить печенье, например, или создавать тряпичные куклы. Вся программа рассчитана на то, чтобы родители перестали сильно опекать своих детей. Идею проекта волонтёры подсмотрели в Москве, теперь «Семейные выходные» будут проходить трижды в год. — Мы выбрали из советских мультфильмов, из «Смешариков» и просто каких-то животных. Нарисовали белой краской, это уже как раскраска, чтобы детям удобно было раскрашивать и на нём рисовать гуашью или другими красками, — рассказала иконописец София Стрельцова. Параллельно художники и мастера народных промыслов учили воронежцев делать и другие пасхальные сувениры: деревянные и глиняные игрушки, поделки из ткани и бумаги. Тем не менее, самый большой ажиотаж, на мастер-классах по росписи яиц. В зависимости от возраста участников, мастера подбирают сложность рисунка. Вот, например, золочение, работа не для детских рук. — Детки у нас немного постарше, совсем маленьким трудно тонкую работу выполнить, а вот взрослые и детки-подростки — с удовольствием, — пояснила преподаватель Воронежской православной духовной семинарии Наталья Голенских.
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