Жительница Уренского района сама делает детские кроватки

Детская кроватка должна быть удобной, красивой, экологически чистой и безопасной, чтобы малыш в ней не только крепко спал, но и самостоятельно вставал на ножки, учился ходить, играть, делать свои первые открытия. Лариса Петровна Бунтикова — одна из тех, кто знает толк в детских кроватках и как мама, и как их изготовитель.

Десять лет прошло с того времени, как они с мужем Вадимом Юрьевичем открыли цех по производству детских кроваток в рабочем посёлке Арье на базе частного предприятия П. В. Смирнова.

— Будучи мастером золотые руки, муж какие-то станки делал самостоятельно, какие-то усовершенствовал, благодаря его стараниям они и сегодня исправно работают! рассказывает Лариса Петровна.

— А вы какие из них освоили? — в свою очередь спрашиваю я.

— Я на всех станках могу работать. Владею всем технологическим процессом, сверлю, вытачиваю, шлифую, крашу, упаковываю, вношу рационализаторские предложения. Так уж получилось, что большую часть жизни только и делаю, что детские кроватки.

— На мой взгляд, дело это совсем не женское. В цехе холодно, станки гудят, кругом пыль.

— Да я к этому привыкла. К тому же муж — рядом, а теперь и старший сын Андрей вместе с нами в этом цехе работает. Младший, Денис, — пока восьмиклассник, но и он к работе с деревом тянется.

— Скажите, как вы оцениваете результаты своего труда?

— По-разному можно оценивать — зарплата у нас с выработки, как поработал, так и заплатили. Можно, конечно, кроватки посчитать, которые мы за десять лет с мужем сделали, а можно и ребятишек, которые в этих кроватках выросли! Зайдёшь, бывает, к кому-то в гости, а там в нашей кроватке малыш спит, и так приятно на душе становится — не зря, значит, живём на свете и землю топчем!

Источник: «Уренские вести»