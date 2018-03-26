Депутаты ГД выступили за изменение подхода к маркировке продуктов питания в целях улучшения их качества

Депутаты Госдумы предложили изменить правила маркировки продуктов питания, а также ужесточать ответственность производителей продуктов питания за некачественные товары в целях решения проблемы продовольственной безопасности, экологии и питания. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» по итогам круглого стола, посвященного законодательным мерам по защите потребителей от некачественных продуктов.

«Сегодня в рационе большинства россиян — продукты с Е-консервантами, красителями, ГМО, антибиотиками. Распространены суррогаты и фальсификаты. Не говоря уже о некачественных продуктах, с истекшим сроком годности, которые тоже попадают на прилавки и на столы в соцучреждениях. Можно ли с таким питанием рассчитывать на продолжительность жизни в 80 лет? Конечно, нет. Уже сейчас, по данным Института питания РАМН, половина инвалидности в России (350 — 400 тыс. человек в год) — это заболевания, связанные с питанием», — приводит пресс-служба слова зампредседателя Госдумы Ольги Тимофеевой

Она отметила, что в связи с этой проблемой следует пересмотреть стандарты качества пищевых продуктов с учетом новых данных науки, ужесточать контроль за их соблюдением, а также упорядочить маркировку, ставить вопрос об ответственности производителей за размещаемую на упаковке информацию.

Депутат подчеркнула, что в настоящее время маркировки вроде «био», «эко», «органик», «экологически чистый продукт», «натур» чаще всего являются маркетинговым ходом. При этом из-за отсутствия четких критериев маркировки, производитель никакой ответственности за это не несет.

При этом О. Тимофеева уточнила, что наиболее актуальной проблема некачественного питания для социальных учреждений — школ, детских садов, больниц, домов престарелых, которые обеспечиваются питанием в рамках централизованных закупок. «В 2017 г. в рамках проекта „За честные закупки“ активистами-общественниками были выявили многочисленные нарушения. Всего по сигналам активистов ОНФ было возбуждено 45 антимонопольных дел по нарушениям в закупках», — добавила она.

В свою очередь специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал предложенный Роспотребнадзором принцип «светофора» при маркировке продуктов питания, когда входящие в состав компоненты маркируются красным, желтым или зеленым цветом в зависимости от того, насколько они отвечают идее здорового питания. «Информация, содержащаяся на этикетке, должна соответствовать действительности. К сожалению, здесь тоже есть проблемы. Сегодня в магазинах не продается молоко, а только молочный продукт. Об этом давно говорят, но никто из производителей этикетки не поменял», — пояснил он.

С. Иванов предложил депутатов внести необходимые поправки в законодательство, а федеральные ведомства — доработать подзаконные акты, чтобы обеспечить корректную маркировку продуктов и защитить потребителя, в первую очередь детей, от некачественного питания.