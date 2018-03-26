Вернись ко мне

Она ушла от меня 10 месяцев назад. Я хорошо помню день, когда наш роман закончился, — 31 мая. Мы оба знали, что будем вместе не дольше пары-тройки месяцев. Такие как она не могут дольше. Такие как я не умеют ценить настоящего.

Нет, все было хорошо. Расстались по-дружески, было что вспомнить: прогулки по непрогретой плитке тротуаров, дворы в уютных сумерках и облаках сирени, ужины при свечах там, где появлялись столики на улицах. Чувство, что она рядом, опьяняет, я тону, растворяюсь в ней, и ничто, даже кошачий визг по ночам, не портит настроения… Расстались по-доброму.

Я на какое-то время забыл о ней — работа, затем отдых c друзьями, теплое море, веселые, загорелые люди. Но пора отпусков закончилась, появилась первая слякоть, полетели листья, и невнятная тоска о ней резанула по ребрам. Тогда я усилием воли заставил себя забыть.

Было несложно: близился конец года, навалилось много работы, думать про нее было некогда. Но как только наступила зима, грусть опять начала понемногу накатывать. Холод. Навязчивая мысль, что она снова появится, и все станет как раньше. Это стало идеей фикс. Каждое утро, шагая в толпе людей, я вспоминал, как хорошо мне было с ней.

Сейчас, когда сугробы уже осели, ощетинившись окурками, мне кажется, что я вот-вот встречу ее. Выйду из дома, и вот она во дворе, ждет меня. Просыпаясь, я виноватым аллюром, на цыпочках, чтобы не разбудить свою девушку, подхожу к окну с едва живой надеждой, что увижу ее.

И хоть знаю, что это снова будет ненадолго, хочу, чтобы она пришла поскорее. Уверенность, что это непременно случится, крепнет с каждым днем. Хоть на краткий миг московская весна снова станет моей, будет со мной. Чтобы потом снова уйти.