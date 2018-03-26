Как побороть прокрастинацию

Психологи считают ее фактором, который мешает в жизни и карьере. Именно прокрастинациястановится причиной разных «задержек». Вы не успели выполнить поручение руководителя? Вас обошли на повороте конкуренты? Вам не хватило времени сказать самые важные слова человеку, уже ушедшему из жизни? Во всех этих случаях виновата прокрастинация. Как же побороть ее?

Причины постоянного откладывания

Если вы привыкли откладывать «на потом» даже дела, важность которых осознаете, с этим нужно что-то делать. Ведь время — это самый невосполнимый ресурс, который есть в распоряжении человека. И его обдуманная трата — это залог многих успехов.

Причиной прокрастинации является внутренняя борьба двух сил в сознании человека. Лимбическая система — это зона бессознательного и кратковременного удовольствия. А префронтальная кора играет роль внутреннего планировщика, который выбирает варианты, лучшие для долгосрочной перспективы. На стыке «интересов» этих систем и возникает феномен прокрастинации. Мы отправляем «в долгий ящик» дела, когда желание получения удовольствия от бездельничанья в данный момент перевешивает здравый смысл. В этом случае уровень желания что-то делать ниже сопротивления бессознательной системы.

Принципы борьбы

Чтобы «выровнять» такое несоответствие, нужно либо поднять уровень желания, либо снизить силу сопротивления. Это все касается личных возможностей человека.

Также есть несколько определяющих факторов, которые способствуют прокрастинации извне.

Нехватка энергии.

Недостаточность контроля.

Неясность целей.

Неправильные привычки.

Только сочетая внутреннее исправление и искореняя внешние факторы, можно побороть прокрастинацию.

Методики ухода от прокрастинации

Чтобы не дать волю бессознательной жажде удовольствий, нужно приучить себя четко понимать, какая из задач сейчас самая важная. Прояснив собственную мотивацию, уберите с глаз все предметы, которые могли бы вас отвлечь от ее выполнения, и принимайтесь за работу. Самоконтроль. И еще раз самоконтроль. В этой простой схеме нет места прокрастинации.

Следующая методика заключается в том, чтобы дать себе немного времени на отдых перед выполнением сложной задачи. Но при этом нужно не просто отложить дело, а дать себе конкретный срок на восполнение сил и размышления о задаче. Например, 10 минут. И использовать это врем исключительно для отдыха и настроя на работу. По истечению отведенных минут нужно все-таки браться за дело, как бы вам не хотелось продолжать отдыхать.

И еще совет. Обязательно ищите смысл в любой работе. Если вы не видите смысла в ее выполнении, неудивительно, что вы ее откладываете. Ну, а если вам приходится по служебной необходимости выполнять работу, которую лично вы считаете бессмысленной и никому не нужной, то найдите интерес в самом выполнении работы. Например, составьте для себя такую закономерность:

— делая даже эту работу, вы получите зарплату, сможете поехать на море и отдохнуть;

— продолжая работать, вы будете расти по карьерной лестнице, и позже сможете выполнять более нужные и интересные задания;

— став руководителем того участка, на котором сейчас работаете, вы сможете получать гораздо большую зарплату, купите дом, заключите брак со своей половинкой и будете жить счастливо.

Не стесняйтесь мыслить масштабно. Чтобы заставить себя делать работу, которую хотелось бы отложить, буквально все средства хороши.

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