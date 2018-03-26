Сексуальность — даже во сне часть нашей природы

Как и обещала, вторая публикация в марте будет снова с примером сна мужчины. В этом месяце повезло дважды, так как я люблю разборы снов, присланные мужчинами. В них встречаются интересные метафоры, образы, которые специально не придумаешь. И настолько наглядные, что почти каждый сон с комментариями сновидца — это уже практически завершенная статья. Сегодняшний сон — не исключение.

«Во сне я остаюсь в комнате со своей бывшей женой. Почему-то на мне детские трусы, ну или подростковые. Точно помню, что у меня в реальной жизни были такие, когда я был мальчиком. Моя бывшая проявляет ко мне интерес, она же в белье. И между нами разгорается искра, я чувствую возбуждение. И она видит, что интересна мне. Но до дела не доходит, я понимаю, что сейчас в комнату войдет ее нынешний муж и наваляет мне. От испуга просыпаюсь».

Пожалуй, самая нелепая и самая интересная метафора сна — это детские трусы. При разборе сна с этим клиентом мы обнаружили много смыслов в ней. Например, детское белье — это символ мужской незрелости, неполноценности. Возможно, этот аспект сновидения раскрывает сновидцу период, в котором у него происходило формирование представлений о себе как о мужчине. И что-то пошло не так, потому взрослый мужчина временами пользуется ощущением себя-подростка. А для подростков вопросы сексуальности стоят на первом месте. Кто я? Какой я? Привлекателен ли я? Почему меня отвергают, игнорируют? Или почему я популярен. Первый сексуальный опыт и первый опыт отношений находится, как правило, в этом возрасте. Он первичен, не с чем сравнивать, потому бывает таким острым и запоминающимся, а также иногда имеет долгосрочные последствия. Например, многие из нас запоминают подростковый опыт буллинга, бойкота, издевательств в школах.

Еще, возможно, сон говорит о страхе наказания за сексуальность. И муж его бывшей, который должен ворваться и побить — яркий образ на эту тему. Тут важно сказать, что в реальности сновидец женат, так что интерес, флирт и влечение к другой женщине находится на грани допустимого, не говоря уже о большем. Возможно, сон раскрывает страх быть интересным и сексуально проявленным просто потому, что это часть человеческой природы вне зависимости от пола и штампа в паспорте. Очень трудно направлять свою сексуальную энергию только на одного человека. Все равно, что солнце бы светило кому-то одному. При этом быть сексуальным и интересным — не означает быть распутным и неверным. Желания, фантазии, чувства — это просто часть переживаний. Они далеки от реальных поступков, разрушающих ткань семейных или любых долгосрочных отношений. Фрейд утверждал, что человек сексуален от своей природы. Эта энергия течет в нем, как кровь или лимфа, вот только изучать ее приходится не под микроскопом, а анализируя поведение, сны, неврозы и природу психических заболеваний. Чем свободнее эта энергия проходит через человека, тем он здоровее во всех смыслах.

Нашему сновидцу, вероятно, приснился сон с напоминанием о том, что его сексуальность принадлежит ему и только ему. Что он интересен, активен, но, как ребенок, боится наказания за ее проявления и исследует грани дозволенного.

Отличная задача для нашего сновидца.

А что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту:info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина