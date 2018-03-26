У каждой трагедии есть имена и фамилии

Вся лента наполнена проклятиями, а ведь виновники трагедии — конкретные люди. Каждое ЧП имеет за собой фамилию и имя.

Справедливо обвиняя владельца-миллиардера и Тулеева, не забудьте о том, что конкретная тетя закрыла вход в кинозал на ключ, а самое главное — эта тетя не открыла зал, когда надо было, сбежала. Если не погибла сама в огне, то как она будет жить с этим? Вспоминать эти веселые мордашки перед сеансом?

Конкретный охранник закрыл на ключ аварийные выходы по конкретному приказу. Конкретный человек подписал пожарный акт.

Конкретный архитектор разрабатывал проект этого ТРК.

Конкретные чиновники принимали и подписывали работы.

Конкретные люди в черной форме ничего не сделали, чтобы вытащить детей из огня.

Конкретный папа пошел пить кофе на первый этаж, пока его дети смотрели мультик. Разве папа не должен смотреть мультик вместе с ребенком?

Конкретная классная руководительница пошла шопиться, пока класс смотрел тот же мультфильм в зале, который кто-то закрыл на ключ.

На кадрах видно, как все быстро заполнилось дымом, за какие-то секунды. А значит, дело не только в том, что кто-то зажигалкой якобы подпалили поролон в детской комнате.

Ничего пока неясно, но фейсбук и медузы на все имеют свое мнение. Прекратите, гады, зарабатывать капиталы на смерти малышей!

Всё в итоге сложилось в адскую мозаику. Сошлись в одном месте и в одно время какие-то адские флюиды.

Как это можно объяснить с первого раза?! Впервые после Беслана мне так нехорошо. Руки опустились. За что детям все это? За что…