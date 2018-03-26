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У каждой трагедии есть имена и фамилии
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У каждой трагедии есть имена и фамилии 

Ридус 2 часа назад
Вся лента наполнена проклятиями, а ведь виновники трагедии — конкретные люди. Каждое ЧП имеет за собой фамилию и имя.
Справедливо обвиняя владельца-миллиардера и Тулеева, не забудьте о том, что конкретная тетя закрыла вход в кинозал на ключ, а самое главное — эта тетя не открыла зал, когда надо было, сбежала. Если не погибла сама в огне, то как она будет жить с этим? Вспоминать эти веселые мордашки перед сеансом?
Конкретный охранник закрыл на ключ аварийные выходы по конкретному приказу. Конкретный человек подписал пожарный акт.
Конкретный архитектор разрабатывал проект этого ТРК.
Конкретные чиновники принимали и подписывали работы.
Конкретные люди в черной форме ничего не сделали, чтобы вытащить детей из огня.
Конкретный папа пошел пить кофе на первый этаж, пока его дети смотрели мультик. Разве папа не должен смотреть мультик вместе с ребенком?
Конкретная классная руководительница пошла шопиться, пока класс смотрел тот же мультфильм в зале, который кто-то закрыл на ключ.
На кадрах видно, как все быстро заполнилось дымом, за какие-то секунды. А значит, дело не только в том, что кто-то зажигалкой якобы подпалили поролон в детской комнате.
Ничего пока неясно, но фейсбук и медузы на все имеют свое мнение. Прекратите, гады, зарабатывать капиталы на смерти малышей!
Всё в итоге сложилось в адскую мозаику. Сошлись в одном месте и в одно время какие-то адские флюиды.
Как это можно объяснить с первого раза?! Впервые после Беслана мне так нехорошо. Руки опустились. За что детям все это? За что…
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