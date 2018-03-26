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Гагарина качает пресс на улице, а ей советуют работать над попой
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Гагарина качает пресс на улице, а ей советуют работать над попой 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица променяла элитный спортзал на дворовые турники и усиленно готовится к лету.
В апреле прошлого года исполнительница стала мамой второй раз и родила дочку Мию. Буквально через пару недель после родов Полина уже вышла на сцену, а в январе продемонстрировала идеальный пресс во время путешествия на Мальдивы. Тогда фанаты звезды даже забеспокоились: Гагарина не просто похудела, а стала еще более хрупкой, чем была до беременности. И, похоже, что останавливаться Полина не собирается. До лета еще осталось несколько месяцев и их звезда планирует провести продуктивно, то есть, накачивая мышцы на турниках и не в каком-то элитном зале, а на улице.
— Сегодня, наконец, случилось ясное утро и мы с моим тренером решили пойти потренироваться на улицу. Я долго болела и почти не выходила из дома, я вообще редко гуляю на свежем воздухе, а тут почувствовала запах весны за окном и не смогла удержаться. Приходим мы в парк, и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники — и все заняты! Это так круто, — поделилась Гагарина в социальных сетях.
Следом Полина опубликовала видео, на котором качает пресс на уличном тренажере. Согласитесь, не каждый день встретишь звезду в парке на турнике. Подписчики Гагариной пришли в восторг от такого поворота и теперь пытаются выпытать у нее адрес того самого парка, чтобы тренироваться вместе. Но некоторые из них считают, что звезда слегка перегибает палку и мягкое ей намекают, мол, худеть больше не стоит, а вот попу накачать не помешает.
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