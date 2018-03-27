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В Бабушкинском парке действуют площадки буккросиинга
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В Бабушкинском парке действуют площадки буккросиинга 

Управа района Бабушкинский 3 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В шахматно-шашечном павильоне Бабушкинского парка в открытом доступе находятся книги, которые можно совершенно бесплатно брать с собой читать, обменивать или просто приносить свои, пополняя книжную коллекцию парка.
— Вход на площадку буккроссинга для всех желающих свободный, — отметили в администрации парка.
Термин «буккроссинг» появился всего лишь несколько лет назад. Это необычная, своеобразная библиотека, в которой нет никаких сотрудников, так как функции их выполняют обыкновенные любители чтения. Книги, которые уже прочитаны, оставляются в местах, специально отведенных, для того, чтобы другие последователи данного движения могли воспользоваться ими. (ск)
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