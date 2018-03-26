Дочь Сергея Жукова и Регины Бурд растет копией звездной мамы

32-летняя звездная мама, экс-солистка группы «ВИА Сливки» Регина Бурд поделилась с поклонниками фотографией с подросшей дочерью от 41-летнего российского певца, бизнесмена и музыканта Сергея Жукова , получившего широкую популярность как солист поп-группы «Руки Вверх!».

Пользователи социальных сетей с восторгом встретили публикацию, отметив, что на фотоснимке юная Ника как как две капли воды похожа на свою маму. «Один в один, копия просто», «Надо же, одно лицо», «Красавицы-близняшки», «Как две капли воды, похожи очень», «Мамина копия», — комментируют поклонники звездного семейства.

Публикация от Регина Бурд (@burdregina) 25 Мар 2018 в 3:11 PDT Напомним, Сергей Жуков и Регина Бурд вместе около 10 лет. В 2008 году в звездной семье родилась дочь Ника Жукова, в 2010 году на свет появился сын Энджел Жуков, а в 2014 — сын Мирон Жуков.

К слову, не так давно на «Летидоре» вышло откровенное и интересное интервью с Сергеем Жуковым и Региной Бурд.

Фото: Instagram @burdregina

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