У Брежневой появилась молодая соперница

Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видео со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман . Подписчики остались в восторге от своеобразного дуэта двух красавиц.

Мама и дочка позируют перед камерой, пробуют фильтр с эффектом парящих сердец и весело хихикают. Ролик получился невообразимо милым. Поклонники выразили свое восхищение красотой девушек (здесь и далее орфография автора сохранена. — Прим. ред.): «Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно»; «Мамино счастье, дочка это дар от Бога и опора в жизни!»; «Как будто две сестренки, одна старшая другая младшая. Вера, вы прекрасно выглядите две куклы Барби».

Добавим, что Соне удалось собрать больше восторженных откликов, чем ее знаменитой матери. Возможно 17-летняя девчушка уже может посостязаться со звездой за любовь зрителей: «Кто из них Вера?))»; «Какая Красивая Дочь!»; «Дочь куколка, красотка».

Соня Киперман— старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родила девочку еще до начала карьеры — в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.

Киперман с малых лет пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале «Дневники вампира».

В январе 2018 года стало известно, что Брежнева вскоре отправит взрослеющую дочку учиться на другой край света — в Калифорнию. Пока этого не случилось, мама старается проводить с Соней больше времени.