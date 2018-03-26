Человек под маской, или как вычислить в себе психопата

Люди с психическими отклонениями встречаются значительно чаще, чем можно подумать, и среди них с легкостью может оказаться друг детства или родственник. Человек может быть психопатом и даже не осознавать этого, а выявить признаки такого поведения можно с помощью советов психологов. Ложь Немногие умеют ловко и хитро убеждать людей в сказанных словах, а настоящие психопаты наслаждаются тем, что их вранье приняли за чистую правду. Со временем такие люди только преуспевают в искусстве лжи и совершенно не жалеют о своих многочисленных обманах. Очарование В любой ситуации психопат может быть очаровательным и убедительным, что помогает ему достигать своих целей. При этом такой человек придерживается точного расчета и может с поразительной скоростью подстраиваться под новые условия ситуации. Гнев Психопата зачастую легко вывести из себя и ему довольно трудно сдержать собственный гнев до такой степени, что могут потерять контроль над ситуацией. Иногда такие люди руководствуются прихотью, а не логикой и действуют импульсивно. Драма Если человек любит устраивать драмы на ровном месте или обожает наблюдать на ссоры других людей, его можно отнести к психопатам. Такие личности, как правило, в значительной степени заинтересованы в реакции окружающих на негативные происшествия. Секс Психопаты любят секс, особенно тот, что не подчиняется никаким стандартам. Всевозможные сексуальные девиации приводят таких людей в восторг и для них нет ничего запретного. Эгоизм Настоящий психопат всегда будет думать только о себе и эгоизм для него не кажется проблемой. Такие люди ставят себя выше других и зачастую равнодушны, не умеют сочувствовать и довольно апатичны. Проблемы Психопаты просто обожают выходить сухими из воды, особенно когда дело касается противозаконных действий, например, кражи. В подобные моменты они ощущают триумф, и ради этого чувства они готовы идти даже на значительный риск.