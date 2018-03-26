Как правильно установить роутер: лучшие советы и идеи

Куда спрятать роутер, не потеряв при этом скорость интернета? Наши советы точно помогут вам найти лучшее место для этого устройства.

Ищем лучшее место для роутера Устанавливая роутер, обратите внимание на то, чтобы вокруг него было достаточно свободного места для проводов. Будет неприятно, если вы найдете идеальное место для роутера, а потом не сможете подсоединить к нему новый кабель.

Особенно важно выбрать правильное окружение: в месте установки роутера не должно быть ни жарко, ни холодно. Также следует избегать мест с высокой влажностью воздуха и пылью, которые могут существенно укоротить срок службы устройства. Если вы не знаете, какие условия может выдержать ваш маршрутизатор, загляните в руководство по эксплуатации.

Роутер должен располагаться ближе к центру квартиры. Постарайтесь разместить устройство недалеко от проложенных кабельных сетей, чтобы избежать дополнительных расходов на разводку новой кабельной сети. Прячем роутер без потерь сигнала Если вы хотите спрятать роутер, важно, чтобы он находился в середине той области, которую необходимо покрыть WLAN-сигналом. Неправильное размещение приемника может привести к уменьшению скорости беспроводного соединения или даже к потере сигнала.

Не ставьте WLAN-роутеры в непосредственной близости с нагревательными приборами, холодильниками и прочей бытовой техникой, так как это может помешать распространению сигнала.

Очень важно, чтобы вы могли легко подобраться к роутеру. Вероятно, вам иногда надо будет выключать, включать или просто перезапускать устройство — и лучше делать это без глобальных перестановок.

Вот несколько практичных идей на тему того, как можно скрыть роутер. Первая и самая простая — смонтировать его на креплении в незаметном месте на стене. Аналогичным образом его можно пристроить на обратной стороне письменного стола. Если у вас дома многоуровневый потолок с ревизионными отверстиями, попробуйте спрятать его там. Читайте также: Какой LAN-кабель выбрать для домашнего использования?

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