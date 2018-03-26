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Кировские полицейские разыскивают пропавшую 79-летнюю пенсионерку
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Кировские полицейские разыскивают пропавшую 79-летнюю пенсионерку 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
16 марта в отдел полиции №3 УМВД России по городу Кирову обратились родственники 79-летней жительницы Нововятского района Риммы Дмитриевны Орловой.
Пенсионерка ушла из дома 14 марта, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудниками полиции проверена территория около дома, где проживает разыскиваемая, дворовые территории, садовые общества, гаражные массивы Нововятского района. На поиск пенсионерки ориентированы наружные наряды, к мероприятиям привлечены волонтеры.
Информация доведена до продавцов магазинов, водителей и кондукторов общественного транспорта.
Сотрудники полиции просят кировчан обращать внимание на пожилых бабушек, Р. Д. Орлова может находиться в любом районе города. Дезориентирована, может не помнить свои данные.
Приметы женщины: на вид 75-80 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, до плеч.
Была одета: шапка вязаная бордового цвета, пальто сиреневого цвета, куртка болоньевая желтого цвета, лосины черного цвета, сапоги зимние с болоньевым верхом черного цвета. На шее на шнурке носит ключи от квартиры и домофона. Особая примета: при ходьбе сутулится.
Если вам известна информация о местонахождении женщины, просим сообщить по телефонам: 8-999-361-04-55 или 02.
Фото — УМВД по Кировской области
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