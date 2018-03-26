Анна Хилькевич показала «сомнительные» кулинарные способности

Анна показала селфи, на котором видно, что звезда «Универа» пытается приготовить завтрак для своей небольшой семьи.

Маленькая дочка Анны стоит рядом с мамой и зевает, прикрыв рот рукой. Однако Хилькевич истолковала такое поведение ребенка иначе. В комментарии к фото актриса написала, что ее домашних уже подташнивает от такой стряпни. Анна обратилась к своей малышке: «Доченька, впереди ещё много лет совместной жизни. Крепись! Папа же привык».

Несмотря на очевидную самоиронию, некоторые поклонники в серьез посчитали, что у актрисы действительно проблемы с кулинарными способностями: «Анечка, могу порекомендовать Вам рецепт панкейков, по сути те же оладьи. Уверена, что ваша маленькая принцесса будет в восторге». Другие поняли, что Анна просто решила таким способом обыграть интересный момент на снимке: «Молодец какая. Самоирония. Знаем же что вкусно».