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Анна Хилькевич показала «сомнительные» кулинарные способности
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Анна Хилькевич показала «сомнительные» кулинарные способности 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна показала селфи, на котором видно, что звезда «Универа» пытается приготовить завтрак для своей небольшой семьи.
Маленькая дочка Анны стоит рядом с мамой и зевает, прикрыв рот рукой. Однако Хилькевич истолковала такое поведение ребенка иначе. В комментарии к фото актриса написала, что ее домашних уже подташнивает от такой стряпни. Анна обратилась к своей малышке: «Доченька, впереди ещё много лет совместной жизни. Крепись! Папа же привык».
Несмотря на очевидную самоиронию, некоторые поклонники в серьез посчитали, что у актрисы действительно проблемы с кулинарными способностями: «Анечка, могу порекомендовать Вам рецепт панкейков, по сути те же оладьи. Уверена, что ваша маленькая принцесса будет в восторге». Другие поняли, что Анна просто решила таким способом обыграть интересный момент на снимке: «Молодец какая. Самоирония. Знаем же что вкусно».
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