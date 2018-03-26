«Для кого наш город?»: Цитаты, факты и цифры с недели «Стрелки», о которых стоит знать всем

Неделя института «Стрелка» — место для дискуссий.

На события недели зарегистрировались примерно две тысячи калининградцев, чего мы сами, надо признаться, не ожидали. Практически на всех выступлениях не было свободных мест. Чего тут больше — внимания к раскрученному модному бренду или искреннего интереса к городскому развитию и урбанистике — сказать сложно, но надо отметить: общение получилось. Дискуссии после лекций были живыми и вскрывали многие болевые точки в восприятии Калининграда гражданами. Преподаватель дизайна в Кембридже Кэролин Стил говорила по поводу «ганзейских хрущевок» в Калининграде, вызывая одновременно одобрительный и неодобрительный гул: «Я хочу, чтобы здания были красивыми и функциональными. Само собой и, конечно, не обязательно, чтобы они были винтажными и с какими-то кренделями». Польский архитектор Куба Снопек, специализирующийся на исследовании советской типовой архитектуры, одновременно знакомый с наследием Восточной Пруссии по ту сторону польской границы, заявлял, что главный потенциал Калининградской области в градостроительном плане — обширная водная сеть, а на вопрос о целесообразности сохранения Дома Советов отвечал вопросом: «А для кого ваш город?», намекая на то, что принять некоторые решения могут только сами калининградцы.

Важно, что по обе стороны в процессе были заняты и представители локальной среды. Во-первых, для них проводились специальные воркшопы. Во-вторых, лекцию читал калининградско-миланский архитектор Антон Сагаль, два с половиной года назад победивший в конкурсе ныне замороженного проекта «Сердце города», а также совместно с КБ «Стрелка» проектировавший будущее общественное пространство на улице Профессора Баранова.

— Большое спасибо за внимание, которое вы уделили деревьям в проекте улицы Баранова, уловив нерв нашей текущей борьбы, — начала с благодарностей свой вопрос Сагалю преподаватель БФУ имени Канта Анна Алимпиева , активист инициативной группы «Аллеи Калининградской области». — Меня попросили задать вопрос наши ведущие дендрологи. Судьба гинкго на перекрестке Баранова и Партизанской, одного из шести в Калининграде, не забыли ли вы про него?

— Нет, мы предусматриваем интеграцию существующих деревьев в новую сетку. Правда, я не знал, что там есть именно гинкго.

— Да, очень редкая женская особь, — особо обращает внимание Анна Викторовна (если вы забыли, идеолог калининградского феминизма).

— Мы сохраним дерево. Это важно, — кивает головой Сагаль.

Хочется верить, что в том числе для таких встреч, дискуссий и решений, влияющих на городской бэкграунд, и существует неделя «Стрелки».

Как еда меняет город

Британка Кэролин Стил считает, что еда — один из главных факторов, который не только формирует городскую среду, но и позволяет ей развиваться. Любой город в своем развитии опирался на пути поставки, производства, доставки и потребления продовольствия — это формировало пространство и уклад горожан. Сельское хозяйство и градостроительство идут рука об руку, и город не может жить без деревни. «Если вы позаботитесь о деревне, она позаботится о вас», — сказала в начале своей лекции архитектор и писательница Стил, чья книга «Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь» вышла в 2008 году и получила массу наград, среди которых — премии Джервуда за Научную литературу.

Во время лекции Кэролин делилась своей гипотезой, опираясь на старые карты Лондона, демонстрируя, каким образом рынки и улицы, по которым продовольствие поступало на городские рынки, формировали жизнь и устройство городов. Рынок и церковь всегда стоят рядом, а политические институты всегда находились поблизости от этих мест, потому что задачей политиков всегда было контролировать потоки продовольствия. Но в современном мире ситуация изменилась: правительство не берет на себя ответственность за питание людей, в этой сфере работают крупные корпорации. В результате в городах много дешевой, но не качественной еды, и она перестает быть социальным клеем, каким была на протяжении развития цивилизации. Двадцать процентов еды производится в Америке, люди постоянно едят в автомобилях. Если так пойдет дальше, человечество может и вовсе перестать уважительно и осознанно относиться к еде. Мы должны вернуться к пониманию того, насколько важна еда. Мы принимаем пищу три раза в день, и за тем, что лежит у нас на тарелке, стоит труд многих людей, а порой и длинный путь. Думали ли вы когда-нибудь, сколько километров преодолели бананы, чтобы скрасить ваш завтрак? Кэролин считает, что еда должна стать более локальной, а производить ее следует, учитывая законы природы.

В какое время и куда ездят на такси в Калининграде

На дискуссии «Уже в пути: как мы будем добираться на работу завтра» эксперты говорили, что сегодня все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы такси и каршеринга. Среди основных их преимуществ: предсказуемость, возможность заниматься в пути своими делами и доступность. По словам руководителя службы бренда Яндекс. Такси Дарьи Золотухиной, цена на поездку в такси в Калининграде в 1,5-2 раза меньше, чем в других регионах России. Ездят калининградцы в 2,5 раза чаще.

Также спикер представила слайды с занимательными цифрами. Так, самая длинная поездка в регионе составила 165 километров — пассажиры добирались из поселка Невское в поселок Ягодное. Дорога из Гурьевского городского округа до Маяковской ТЭС заняла 3 часа 22 минуты и стала самой долгой поездкой Яндекс. Такси в Калининградской области.

Самое популярное время вызова такси утром — 9.29, вечером — 18.46. Для сравнения: москвичи уезжают на работу раньше (8.34), но и раньше с нее возвращаются (18.01). В Санкт-Петербурге же утренний пик заказов приходится на 9.26, вечерний — на 18.05. А топ-3 места, куда калининградцы предпочитают добираться не на своем автомобиле, — торгово-развлекательные центры «Планета», «Плаза» и «Европа».

Напоследок Дарья показала портрет самого активного пользователя приложения. Он совершил более 1 700 поездок, преодолел порядка 5 200 километров и провел в такси более 400 часов.

О чем должны думать архитекторы

На лекции «Типовая застройка будущего: как угодить каждому» архитектор КБ «Стрелка», ведущий разработчик стандартов жилых пространств Аля Чечеткина представила сценарии повседневной жизни, особенности которых должны учитывать архитекторы, проектируя жилые пространства.

По словам Чечеткиной, существует несколько разных сценариев: пригородный, городской, центральный и мегагородской. Каждый из них подразумевает наличие не только жилого, но и общественных пространств, удовлетворяющих потребности горожан. Те, кто стремится к обособленности частной жизни и тому, чтобы быть ближе к природе, выбирают жилье в пригородной зоне, где могут жить в большом доме с собственным участком. При этом владельцам этих домов сегодня приходится идти на компромиссы, говорит Чечеткина. Например, жители пригородной зоны не всегда могут запросто отправиться в ближайшее кафе, чтобы выпить кофе. А тем, кто живет в центре города с плотной застройкой, сложно добраться до парка.

— В идеальной картине мира у горожан, вне зависимости от сценария, должен быть быстрый доступ ко всем инфраструктурным объектам и центральной, и пригородной части, — говорит Чечеткина. — Разнообразие — наша главная ценность. Чтобы в городе было комфортно и удобно жить, архитекторы должны думать об интересах, привычках и потребностях каждого жителя.

Из Па-де-Кале в Пальмникен, Создать оригинальную концепцию, какой нет ни у кого в регионе или даже стране. Организовать эффективную команду с четко определенными ролями. Не завышать планку и всегда быть прагматиками, четко понимающими, что золотой дождь не обрушится на вас сразу. Так вкратце звучит дорожная карта по созданию события высокого уровня от Жерара Клемана. Рекомендации довольно общие, но чтобы иметь более детальный взгляд на местную среду, директор международного фестиваля воздушных змеев на севере Франции в департаменте Па-де-Кале за несколько часов до своей лекции посетил Янтарный.,