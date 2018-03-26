Подъезды в двух домах Щербинки отремонтируют до конца апреля

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Работы по ремонту подъездов и замене оконных блоков пройдут в многоквартирных жилых домах №5 и №6 по улице Авиаторов. Об этом 26 марта сообщил заместитель главы администрации городского округа Щербинка Александр Шутиков

— Пройдут работы по замене оконных блоков, ремонту плиточного покрытия, оштукатуриванию и покраске стен и потолков. В порядок будут приведены электрические шкафы и вторые тамбурные двери, — уточнил Александр Шутиков.

Контракт с подрядной организацией был подписан 22 марта. Работы должны быть выполнены в течение месяца с даты оформления документов.