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Подъезды в двух домах Щербинки отремонтируют до конца апреля
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Подъезды в двух домах Щербинки отремонтируют до конца апреля 

Администрация городского округа Щербинка 38 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Работы по ремонту подъездов и замене оконных блоков пройдут в многоквартирных жилых домах №5 и №6 по улице Авиаторов. Об этом 26 марта сообщил заместитель главы администрации городского округа Щербинка Александр Шутиков.
— Пройдут работы по замене оконных блоков, ремонту плиточного покрытия, оштукатуриванию и покраске стен и потолков. В порядок будут приведены электрические шкафы и вторые тамбурные двери, — уточнил Александр Шутиков.
Контракт с подрядной организацией был подписан 22 марта. Работы должны быть выполнены в течение месяца с даты оформления документов.
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