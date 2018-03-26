Сотрудники библиотеки №258 расскажут жителям Воскресенского о здоровом образе жизни 

Фото: mos.ru
Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, пройдет 7 апреля в библиотеке №258 поселения Воскресенское.
— Мы подготовили небольшую программу для гостей учреждения, посвященную уходу за своим организмом. В библиотеке будет организована тематическая книжная выставка. Посетителям предоставят специальные буклеты со всей необходимой информацией. Кроме этого, мы проведем лекцию о здоровом образе жизни и влиянии пагубных привычек на организм, — рассказала сотрудница библиотеки №258 Ольга Зайцева.
Она добавила, что особое внимание будет уделено вопросам правильного питания.
Начало мероприятия в 14:30. Вход свободный.