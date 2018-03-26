«Внешность — не главное»: победительница «Хылыукай-2018» рассказала, что ценит в мужчинах

В эти выходные в Уфе прошёл финал регионального конкурса красоты «Хылыукай-2018». За титул самой красивой девушки Башкирии боролись 12 участниц из Уфы, Москвы и восьми районов республики. Но строгое жюри очаровала 20-летняя студентка Авиационного университета с редким именем Альфина. Корреспонденту Ufa1 победительница рассказала, как ей удалось заполучить корону и дружат ли между собой участницы.

Попадание с первого раза

— Как давно вы участвуете в конкурсах красоты? Были ли у вас до этого крупные победы?

— Этот конкурс красоты для меня первый. Хотя в студии Bashkirian Beauty я занимаюсь уже три года — с 2015-го. Мне предложили попробовать свои силы, я согласилась. Даже удивительно, что всё удалось с первого раза.

— А в международных конкурсах красоты хотите себя попробовать? Есть ли отличия в подготовке к таким конкурсам?

— Планы, конечно, есть, но стараюсь не загадывать. Если удастся пройти отбор на международный конкурс, буду только рада. Подготовка, безусловно, отличается. Региональный конкурс красоты легче — здесь все свои, всегда есть поддержка. За границей — страшно. Очень важно хорошо знать язык, нужно уметь ориентироваться в трудных ситуациях. К тому же участие в международном конкурсе красоты более затратное. Сколько конкретно стоит, я не знаю, не привелось участвовать в таких конкурсах. В моём случае затраты на подготовку взял на себя Альшеевский район — я представляла его. За наш внешний облик отвечали спонсоры. Макияж и причёски делали визажисты и стилисты. Конечно, на крупных конкурсах нас всегда поддерживает модельное агентство. Например, не так давно воспитанница студии Земфира Байдавлетова победила на конкурсе «Мисс Азия». Всё это благодаря нашему руководителю Линаре Тагировой и преподавательнице Альбине Усмановой.

— Как долго готовились к конкурсу?

— На подготовку ушло около месяца. Больше всего времени потребовалось на подготовку творческого номера — я решила исполнить национальный танец. Всего было несколько конкурсов: визитка — каждая участница представляла себя, творческий — девушки показывали свои таланты, дефиле — умение красиво себя подать, вопросы от жюри. В последнем девушки показали свои знания башкирской культуры и языка. Мне было несложно, потому что мы в семье говорим на башкирском языке, знаем все традиции. Во время конкурса пришлось сменить несколько костюмов: войлочный — на тему легенды об Урал-батыре, женственные платья, костюм стюардессы. Еще была фотосессия в снежном костюме в пещере Шульган-Таш.

Девушка считает, что можно совмещать работу моделью и учёбу на экономиста

— Есть ли дружба между участницами, или там каждый сам за себя?

— Не знаю, как на других конкурсах красоты, но у нас всё проходило в дружественной атмосфере. С девочками мы общались очень хорошо. Когда вместе учили танец, друг другу подсказывали движения. Никаких конфликтов не было. Когда я победила, все меня поздравляли, улыбались.

Сердце красавицы свободно

— Где учитесь? Планируете заниматься модельным бизнесом или карьерой?

— Я учусь на третьем курсе УГАТУ на факультете информатики и робототехники по специальности «экономическая безопасность». У меня очень серьёзные намерения, я не зря учусь — планирую работать по профессии. Модельный бизнес тоже бросать не хочу. Почему бы не совмещать? Человек должен быть развит всесторонне.

Альфина учится на серьёзной специальности в УГАТУ

— Есть ли у вас молодой человек? Каким должен быть мужчина, способный завоевать благосклонность королевы красоты?

— Нет, мое сердце пока свободно. Для меня внешность не стоит во главе угла. Конечно, он должен быть симпатичным. Но важнее для меня его богатый внутренний мир. Мой избранник должен быть хорошим, ответственным, умным и трудолюбивым.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Очень люблю читать. Предпочитаю зарубежную литературу, книги по психологии и издания на башкирском языке. В свободное время могу сходить в театр. Очень люблю двигаться. Спорт — это важно.

— Как вы поддерживаете фигуру?

— Рецепт прост и всем известен — правильное питание и активность. Я занимаюсь дзюдо: разряда никакого нет, это так, для себя. И, конечно, тренажёрный зал. За победу мне дали годовой абонемент, планирую вовсю пользоваться.

Альфина участвовала в конкурсе красоты в первый раз Корону не видать ещё год — Какие подарки получили на конкурсе? Платят ли за победу в конкурсах?

— Нет, денежных наград как таковых нет. Есть множество разных призов от спонсоров, целая гора косметики. Главная ценность — корона победительницы. Она действительно очень дорогая — из серебра и драгоценных камней. Но её весь год хранят у себя организаторы. Я смогу её надеть только в следующем году, когда буду передавать новой мисс «Хылыукай». Самый дорогой приз — автомобиль «Лада-Гранта». Водить я умею: моя машина долго простаивать не будет!