«Быстрые голые свидания» набирают популярность среди 30-летних

Колумнист британского издания Independent Харриет Марсден рассказала о нетрадиционных «быстрых свиданиях».

Явление Speed Dating популярно во всем мире. Общение в течение нескольких минут, а иногда и секунд, с несколькими представителями противоположного пола позволяет некоторым мгновенно определиться с симпатиями.

Однако, те быстрые свидания, на которых побывала Марсден, отличаются от традиционных отсутствием одежды.

На встречу в стиле ню вместе с ней пришли 15 человек в возрасте от 23 до 35 лет.

Организаторы, зная о волнении участников, стараются всех успокоить, пишет автор. Один из устроителей по имени Роб рассказал, что прежде работал полицейским, но всегда был предприимчивым и вот открыл свое дело.

Формат общения был прост: обнажённым посетителям (особо стеснительные могли воспользоваться халатами) давалось по четыре минуты на общение с каждым из присутствующим. После быстрого общения они заполняли небольшую анкету относительно партнера — «да», «нет», «друзья».

«Сразу было видно, кто спортивный, у кого неудачная татуировка», — пишет колумнит.

Сама Марсден описывает себя так: рост 163 см, 52-й размер одежды, целлюлит, шрамы, синяки, ободранный маникюр.

В итоге обнаженные мужчины и женщины становились в два ряда друг напротив друга. Атмосферу общения во время «голого быстрого свидания» девушка описывает так:

«Атмосфера была игривой как просекко: мы хихикали, обнимались, сравнивали лобковые стрижки, восхищались нижним бельем друг друга (несколько девушек решили не снимать бюстгальтеры). В целом атмосфера была полна взаимной поддержки и солидарности».

«Хорошая татуировка», — сделала комплимент одному из присутствующих Марсден.

«Хорошие сиськи», — услышала она в ответ.

26-летний участник проекта по имени Сэм назвал подобное времяпрепровождение классным.

«Никто не заставляет вас ничего делать. Как только вы поймете, что все в одной лодке, начинаете просто наслаждаться этим, это просто очень весело», — рассказал он Independent.

Два года назад на одном их британских телеканалов стартовало шоу «Голое влечение», участники которого выбирали себе пару, раздевшись догола. Программа вызвала шквал негативных откликов среди интернет-пользователей.