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«Быстрые голые свидания» набирают популярность среди 30-летних
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«Быстрые голые свидания» набирают популярность среди 30-летних 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Колумнист британского издания Independent Харриет Марсден рассказала о нетрадиционных «быстрых свиданиях».
Явление Speed Dating популярно во всем мире. Общение в течение нескольких минут, а иногда и секунд, с несколькими представителями противоположного пола позволяет некоторым мгновенно определиться с симпатиями.
Однако, те быстрые свидания, на которых побывала Марсден, отличаются от традиционных отсутствием одежды.
На встречу в стиле ню вместе с ней пришли 15 человек в возрасте от 23 до 35 лет.
Организаторы, зная о волнении участников, стараются всех успокоить, пишет автор. Один из устроителей по имени Роб рассказал, что прежде работал полицейским, но всегда был предприимчивым и вот открыл свое дело.
Формат общения был прост: обнажённым посетителям (особо стеснительные могли воспользоваться халатами) давалось по четыре минуты на общение с каждым из присутствующим. После быстрого общения они заполняли небольшую анкету относительно партнера — «да», «нет», «друзья».
«Сразу было видно, кто спортивный, у кого неудачная татуировка», — пишет колумнит.
Сама Марсден описывает себя так: рост 163 см, 52-й размер одежды, целлюлит, шрамы, синяки, ободранный маникюр.
В итоге обнаженные мужчины и женщины становились в два ряда друг напротив друга. Атмосферу общения во время «голого быстрого свидания» девушка описывает так:
«Атмосфера была игривой как просекко: мы хихикали, обнимались, сравнивали лобковые стрижки, восхищались нижним бельем друг друга (несколько девушек решили не снимать бюстгальтеры). В целом атмосфера была полна взаимной поддержки и солидарности».
«Хорошая татуировка», — сделала комплимент одному из присутствующих Марсден.
«Хорошие сиськи», — услышала она в ответ.
26-летний участник проекта по имени Сэм назвал подобное времяпрепровождение классным.
«Никто не заставляет вас ничего делать. Как только вы поймете, что все в одной лодке, начинаете просто наслаждаться этим, это просто очень весело», — рассказал он Independent.
Два года назад на одном их британских телеканалов стартовало шоу «Голое влечение», участники которого выбирали себе пару, раздевшись догола. Программа вызвала шквал негативных откликов среди интернет-пользователей.
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