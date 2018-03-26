Рукодельный гороскоп: апрель 2018

Овен

21.03–20.04 И без того энергичные Овны в этом апреле будут полны сил даже больше, чем обычно. Всё намеченное прежде будет удаваться, более того, успешными станут и новые начинания. Поэтому рекомендуем вам попробовать себя в каком-то новом деле — например, заняться тем видом рукоделия или «замахнуться» на нечто масштабное. К примеру, связать плед или сшить большое лоскутное покрывало. Главное, рассчитывать свои силы и не распыляться, поставив перед собой внятную цель и планомерно к ней двигаясь, тогда всё обязательно получится.

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Телец

21.04–20.05 В этом месяце гороскоп советует Тельцам немного расслабиться, заняться повседневными рутинными делами, исходя из своего прошлого опыта и опираясь на уже имеющиеся у вас достижения. То есть — занимайтесь тем, что вы любите и что хорошо умеете делать, тем, чему вам не придётся учиться, тем, что доставляет вам удовольствие самим процессом. Если у вас есть дети, попробуйте делать какие-то несложные поделки, шить или вышивать вместе с ними, в другом случае научите чему-то, что вы хорошо умеете, подругу, которая давно вас об этом просила, или просто наслаждайтесь своим хобби в одиночестве — как вам больше нравится.

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Близнецы

21.05–20.06 Первая половина месяца для Близнецов может оказаться не самой простой, ведь Меркурий, планета, управляющая знаком, будет до 15 апреля в ретроградном движении. Близнецам особенно важно обратить внимание на рекомендации для этого периода: соблюдать внимание, точность, аккуратность в текущих делах, не начинать ничего нового и масштабного. Зато во второй половине месяца вы вполне можете взяться за реализацию некого большого и многообещающего проекта — рукодельного в том числе. Например, приобрести новую швейную или вязальную машину и начать её осваивать, или попробовать сделать своё хобби прибыльным, начав на нём зарабатывать — почему нет?

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Рак 21.06–22.07 Для Раков в этом апреле особенно важной будет сфера общения, особенно — общения с единомышленниками и союзниками. Попробуйте говорить и делиться опытом с теми, кто увлекается тем же, что и вы, например, занимается таким же видом рукоделия. Если общаться лично не всегда удобно, то на помощь придёт интернет: поищите в социальных сетях группы по своим интересам, обратитесь к форумам. Вполне вероятно, что вы не только узнаете секреты и тонкости, которые помогут вам в росте вашего мастерства, и поделитесь своими советами и примерами работ, но и завяжете новые приятные и полезные знакомства.

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Лев 23.07–22.08 Фото: @mirabella_al Львам в апреле гороскоп обещает жизнь, насыщенную разнообразными и весьма интересными событиями. При этом многие из этих событий так или иначе окажутся связанными с другими странами. Это могут быть зарубежные поездки, вещи, заказанные где-то за границей, общение с людьми, оттуда приехавшими, важные новости издалека. Соответственно, удачным и приятным будет занятие какими-то «национальными» видами рукоделия — к примеру, тунисским вязанием, японской вышивкой сашико или созданием уюта в доме по рецептам скандинавского искусства хюггё. Тем более, вторая половина апреля для Львов особенно благоприятна для начала обучения чему-либо новому.

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Дева

23.08–23.09 Девам в этом апреле, особенно в первой половине месяца, как никогда потребуется умение держаться своих целей и сохранять философское спокойствие, что бы ни произошло. Зато во второй половине апреля удача повернётся к вам лицом. Так или иначе, если вам пришла некая не совсем обычная, но кажущаяся вам хорошей идея, попробуйте реализовать её, не оглядываясь на критику и прошлые ошибки. Что касается рукоделия — будьте смелее. Ещё раз попробуйте то, что не выходило у вас в прошлом, или рискните создать нечто по-настоящему удивительное — доверьтесь полёту фантазии и не бойтесь обращать внимание на себя и свои работы.

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Весы

24.09–23.10 Апрель может принести Весам необходимость быстро принимать решения в ситуациях разной степени важности, плюс — не всегда ровные отношения с коллегами и близкими. Чтобы снять напряжение и получить разрядку, хорошо подойдут, как ни странно, не спокойные, а активные и энергичные виды досуга. Может быть, вы захотите сделать перестановку дома, обновить ремонт, перекрасить стены и мебель, перетянуть иван? Так или иначе, не забывайте больше двигаться, гулять, и следите за здоровьем своей спины.

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Скорпион

24.10–21.11 Гороскоп предупреждает: далеко не всё, за что решат взяться Скорпионы в этом апреле, им удастся довести до конца. Главное — сохраняйте спокойствие и помните: в большей части случаев вашей вины тут не будет, такой уж выдаётся период. Воспользуйтесь этим временем, чтобы занять выжидательную позицию и копить идеи и мысли с тем, чтобы реализовать их уже в недалёком будущем. Также неплохо будет в этом месяце провести «ревизию» всех некогда начатых, но незавершённых дел, в том числе и рукодельных. Разберите «недошивы» и «недовязы», наведите порядок в залежах своих ниток, тканей, инструментов — к новым делам после уборки будет приступать гораздо легче.

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Стрелец

22.11–21.12 Фото: @knotgoodluck

Стрельцы в наступающем апреле будут полны жизни и оптимизма, стремлений к получению удовольствий и тяги к приключениям. Несмотря на то, что просто будет не всегда, успехи на разных нивах не заставят себя ждать. В реализации планов вам очень пригодится старый опыт, причем не только свой, но и каких-то сдержанных, даже догматичных людей, живущих и действующих по сложившимся правилам. Если вы привыкли импровизировать, попробуйте в этом месяце отнестись к планам и их реализации более строго. Например, готовьте по рецептам, а шейте — следуя точной инструкции. Возможно, пришло время полистать старые книги по домоводству и рукоделию — и найти там что-то для себя новое.

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Козерог

22.12–19.01Фото: blog.spoonflower.com Апрель 2018 года многие Козероги посвятят повышению качества жизни и благоустройству своего дома. Интерьерное рукоделие в этом месяце окажется для вас особенно интересным и полезным. Для начала можно реорганизовать пространства для хранения, например, сделав новые удобные органайзеры для вещей. Если хочется более значительных перемен в доме, попробуйте обновить текстиль, сшив новые шторы, подушки для дивана и кресел, скатерти или коврики.

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Водолей

22.01–18.02 В апреле 2018 года звезды советуют представителям этого знака заняться собственным бизнесом — тогда они сумеют уже в скором времени значительно поправить свою финансовую ситуацию. Вообще, этот месяц идеально подходит для реализации каких-то новых интересных проектов. Главное — суметь сосредоточиться на выбранном деле и довести его до конца: для Водолеев сделать это, не отвлекаясь, не всегда просто. Вам поможет вдохновляющий пример и чёткий план. Распечатайте или вырежьте из журнала вдохновляющее вас фото или картинку и повесьте её на стену, а рядом расположите листок с планом действий. Двигаться к цели станет проще и радостней.

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Рыбы

19.02–20.03 В апреле 2018 года у Рыб будет достаточно развита интуиция, чтобы в принятии серьёзных решений руководствоваться исключительно ею. Если же представители вашего знака Зодиака начнут всё взвешивать, просчитывать, советоваться с посторонними и делать не так, как хочется, а так, как кажется правильным, такие решения, скорее всего, будут ошибочными. Поэтому смелее нарушайте правила, если вам это сейчас покажется нужным, — в том, что касается любимого хобби, в том числе. Экспериментируйте в выборе цветов, инструментов, материалов и форм — в независимости от того, каким окажется результат, опыт такого «интуитивного рукоделия» будет бесценным.

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