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Валдис Пельш признался, что «рожал аж два раза»
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Валдис Пельш признался, что «рожал аж два раза» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Гостем утренней программы «Жить здорово» недавно стал Валдис Пельш. Во время эфира он заявил, что дважды испытывал боль, сравнимую с той, что испытывают женщины при родах, а однажды врачи буквально вытащили его с того света.
Причиной тому стал панкреатит, приступы которого одолевали шоумена десять лет назад. С тех пор он исключил алкоголь, острое, жирное и газированные напитки из своего рациона. Артист также призвал всех зрителей периодически проверяться у специалистов и не затягивать с лечением уже диагностированных недугов.
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