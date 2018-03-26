Валдис Пельш признался, что «рожал аж два раза»

Гостем утренней программы «Жить здорово» недавно стал Валдис Пельш . Во время эфира он заявил, что дважды испытывал боль, сравнимую с той, что испытывают женщины при родах, а однажды врачи буквально вытащили его с того света.

Причиной тому стал панкреатит, приступы которого одолевали шоумена десять лет назад. С тех пор он исключил алкоголь, острое, жирное и газированные напитки из своего рациона. Артист также призвал всех зрителей периодически проверяться у специалистов и не затягивать с лечением уже диагностированных недугов.