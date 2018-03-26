«Мы сразу выбежали на улицу»: на улице Физкультурной треснула пятиэтажка

Трещины между кирпичами, покосившиеся дверные рамы и куски штукатурки на полу. Так сейчас выглядит один из подъездов дома № 121 на улице Физкультурной. Обеспокоенные жители бьют тревогу — их жилье разрушается.

63.ru побывал в пятиэтажке в Промышленном районе и узнал, почему некоторые жители теперь не могут выйти из собственных квартир.

Жители мирно спали, не подозревая, что дом рушится

Все началось еще в воскресенье, 25 марта. Рано утром жителей четвертого подъезда разбудил непонятный треск. Но тогда странному шуму никто не придал должного значения. Жители пребывали в безмятежности ровно до того момента, пока с потолка не посыпалась штукатурка.

Ошметки краски до сих пор валяются на полу

— Ближе к вечеру в нескольких квартирах треснули стены. В подъезде плитка отошла от пола, а в фасаде здания пролегли трещины. Мы все резко побежали на улицу, — рассказывает житель квартиры № 63.

Житель «нехорошего» дома показывает разрушения

По его словам, на улице соседи сразу начали трезвонить в МЧС . Операторы подсказали жителям обратиться в управляющую компанию дома и администрацию района. Обеспокоенные люди прислушались к совету.

— К нам сразу человек пятнадцать приехало — отфотографировали здесь каждый угол. Просили показать, где и что, — рассказывает житель четвертого подъезда.

Мужчина срезал несколько сантиметров дверного проема

Чтобы прийти на встречу с проверяющей комиссией, мужчине пришлось подпилить собственный дверной проем.

— Я несколько сантиметров снизу убрал. Плитка вся в квартире вздулась. Вот трещина пошла, обои рвутся. Я не знаю, почему это произошло. Мы тут 30 лет живем, никогда нареканий особых не было, — сетует житель 63-й квартиры.

В коридоре от стены отошла плитка

Заделывать щели в стенах коммунальные службы пока не спешат. Сейчас работники ЖЭУ устанавливают «маяки» для отслеживания дальнейшего поведения трещин в подъезде.

Сотрудники ЖЭУ устанавливают метки на трещинах

Теперь за наклеенными полосками бумаги и шпаклевкой будут наблюдать в течение месяца. Только после этого можно будет сделать сделать вывод о характере повреждения.

По «поведению» меток можно будет судить о серьезности повреждений

— Если метка треснет или отвалится, значит, трещина продолжает расширяться. По зазору в штукатурке можно будет судить о скорости расхождения, — рассказала сотрудница ЖЭУ. — А если она останется целой, значит, в стене напряжения больше нет. И трещина стала просто результатом усадки разового характера.

Из-за усадки здания Валентина не могла открыть дверь

Сильнее всего из-за ЧП пострадала жительница квартиры на четвертом этаже. Валентина Гришакова оказалась попросту замурованной в четырех стенах.

— В последние два дня такой треск по квартире разносился, как будто что-то разрывается. Аж страшно становилось. А сегодня утром встала, нужно было ехать по делам, и не смогла выйти. Провернула замок, а дверь не открывается ни в какую. Намертво встала, — сокрушается Валентина.

В квартире также пролегла глубокая трещина

В панике женщина позвонила в полицию, объяснив, что не может выйти из квартиры.

— Я даже не знала, куда мне обращаться за помощью! Полицейские подсказали телефон МЧС. Те, в свою очередь, сказали, что выезжают, только если есть угроза жизни, и продиктовали номер мужчины, который занимается дверьми. Он предложил открыть меня за две с половиной тысячи рублей. Я и согласилась, а куда деваться? — рассказывает Валентина.

Расхождения появились и возле окон

Приехавший специалист сумел вызволить женщину на свободу, оставив дверь целой. Только дать гарантию, что этот инцидент не повторится, работник женщине так и не смог.

— Он сказал: «Мы вам переделаем коробку, а на следующей день плита еще сильнее провиснет. Есть ли в этом смысл?» К нам сразу же и администрация Промышленного района приезжала, и Владимир Василенко (первый заместитель главы Самары. — Прим. ред.). Все пока что разводят руками, — рассказала женщина.

Жители ждут результаты сейсмологического исследования

О причинах произошедшего жителям пока остается только догадываться. Жильцы подозревают, что проблема кроется в грунте, который по неизвестным причинам просел еще в прошлом году.

— У нас во дворе так асфальт обвалился, что даже коммунальный люк в землю ушел. Администрация обещала, что скоро приедут сейсмологи. Вот, будем ждать результаты их экспертизы, — рассказала Валентина.