В Самаре затопило двор возле «треснувшей» пятиэтажки на Физкультурной

Жителей «треснувшего» дома на Физкультурной, 131 постигла новая напасть. Их двор затопило.

— Вода появилась еще 27 марта. Из-под земли бил маленький гейзер, — рассказала одна из жительниц дома.

В «Самарских коммунальных системах» рассказали, что по этому адресу уже выезжала дежурная служба.

— Работы на Физкультурной провели в ночь на среду, 28 марта. Специалисты заделали стык на водопроводной линии, — уточнили в «СКС».

Ранее, 25 марта, в пятиэтажном доме произошло ЧП. В нескольких квартирах неожиданно треснули стены. Также пострадал фасад здания. В результате усадки здания некоторые жители не смогли открыть двери из собственных квартир и самостоятельно эвакуироваться на улицу. Пришлось применять спецтехнику.