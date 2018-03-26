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5 марок российской ряженки попали в «черный список»
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5 марок российской ряженки попали в «черный список» 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В результате экспертизы Росконтроля, который проверил семь образцов ряженки от разных производителей, специалисты заявили, что ни один из проверенных продуктов они не могут рекомендовать к покупке. Для проверки были отобраны наиболее популярные у российского покупателя марки ряженки — «Савушкин», «Простоквашино», «Домик в деревне», «Ростагроэкспорт», «Лакомо», «Авида» и «Каждый день». По данным МедикФорума, абсолютно вся продукция вызвала нарекания экспертов своим вкусом и запахом — в частности, были отмечены мучнистость во вкусе, а также тот факт, что кисломолочный напиток не имеет характерного запаха ряженки. Что радует — ни в одном из образцов ряженки сотрудники Росконтроля не выявили патогенных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, листерии или плесень. Но в то же время выяснилось, что производители ряженки не стесняются добавлять в нее крахмал, который недопустим в молочных продуктах по Техрегламенту. Также оказалось, что ряженка этих марок обеднена полезным пребиотиком лактулозой, который образуется в ряженке в процессе приготовления и при правильном производстве должен присутствовать в ней в большом объеме. Лактулоза стимулирует развитие в желудочно-кишечном тракте полезной микрофлоры, но получается, что потребитель ее недополучает. «Ни один из образцов эксперты не смогли рекомендовать к покупке. Относительно благополучно на фоне других брендов выглядят „Ростагроэкспорт“ и „Простоквашино“, но и к ним был целый ряд претензий, из-за которых они оказались в списке товаров с замечаниями. Остальные проверенные образцы ряженки — в „черном списке“, — резюмировали в итоге эксперты Росконтроля. Ранее специалисты в области питания рассказывали о том, что привычные продукты могут серьезно ухудшить самочувствие человека.
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