Ещё
Экс-супруг Бритни Спирс отпраздновал юбилей в стрип-клубе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-супруг Бритни Спирс отпраздновал юбилей в стрип-клубе 

Клео.Ру 33 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Кевин Федерлайн (Kevin Federline) отпраздновал свое сорокалетие в стрип-клубе вместе с женой. Как сообщает TMZ, Кевин и Виктория Принс (Victoria Prince) наслаждались напитками в VIP-секции клуба Crazy Horse III Gentlemen’s Club в Лас-Вегасе. K-Fed, рэпер, известный, прежде всего, скандальным браком с Бритни Спирс (Britney Spears), был вынужден работать в свой день рождения диджеем.
Для своего дня рождения Кевин выбрал повседневный стиль. На нем были черная толстовка с надписью Cookies, серые брюки и белые кроссовки. K-Fed отдыхал за столом, заваленным фальшивыми деньгами с его улыбающимся лицом на каждой банкноте. Также рэпер позировал для фото с некоторыми из танцовщиц клуба, блондинками в черном нижнем белье и на высоких каблуках, пишет Daily Mail.
Не так давно Кевин сделал запрос о том, чтобы Бритни увеличила сумму, выплачиваемую на содержание детей, которая и без того составляет 20 тысяч долларов в месяц. Кевин утверждает, что двое сыновей, двенадцатилетний Шон и одиннадцатилетний Джейден, с возрастом требуют все больших затрат.
Джейми Спирс, отец и представитель Бритни, отклонил запрос, он так и не смог получить ни от Кевина, ни от его адвоката уточнения о том, на что конкретно требуются дополнительные деньги. При этом адвокат Кевина не забыл упомянуть возросший доход Бритни от ее профессиональной деятельности в связи с ее собирающими полные залы постоянными шоу в Лас-Вегасе.
Клео.Ру: последние новости
Как противостоять стрессу и победить 8 вещей об оргазме, которых ты не знала Звезда гимнастики Ольга Корбут выходит замуж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
6 важных «нельзя» для мам мальчиков1
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение