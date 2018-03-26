«Хылыукай» досталась «Гранта». В Уфе выбрали самую красивую башкирку

24 марта в Уфе состоялся финал ежегодного конкурса красоты ««Хылыукай 2018». 12 претенденткам на корону и ключи от машины пришлось выступить в номере с живой лошадью, продефилировать на гироскутерах и позаниматься подводным плаванием.

Удивили не на шутку

Помимо стандартной визитки и выхода в вечерних платьев, девушки несколько раз выходили на сцену в национальных костюмах. Это было сделано в честь Всемирной фольклориады, которая пройдет в Уфе в 2020 году. Так, они предстали в образе героинь эпоса «Урал-батыр». Кстати, в этих же красочных нарядах девушки участвовали в фотосессию в пещере Шульган-таш.

Еще один неожиданный номер — перфоманс по мотиву легенды «7 девушек». Пока девушки в национальных костюмах демонстрировали чудеса устойчивости на гироскутерах (за две недели до финала только две девушки умели стоять на нем) и парили по сцене как птицы, за их спинами показывали видео с подводных съемок по мотивам легенды.

Как рассказывает руководитель студии «Хылыукай Bashkirian Beauty» и организатор конкурса Линара Тагирова, подводную фотосессию они запланировали ещё для «Хылыукай-2012», а реализовали только сейчас. Впервые увидели эту идею на конкурсе «Asian super model» в Китае. В итоге девушкам пришлось провести в воде в полном облачении четыре часа. Съемки проходили в бассейне «Буревестник» глубокой ночью.

Ещё один колоритный номер из народного блока запомнился гостям не только потрясающими костюмами, сшитыми мастерицами Белокатайского района, но и живой лошадью. Животное так распереживалось перед полным залом, что справила нужду прямо на сцене. Но девушки сумели невозмутимо продолжить выступление.

Победная «Лада»

Главной красавицей конкурса названа 20-летняя Альфина Кашапова из Альшеевского района. Студентке УГАТУ вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта». Девушка не растерялась и сразу устроила фотосессию у машины. Подарок стал дня нее желанным — водительское удостоверение у девушки уже есть.

Первое место получила самая улыбчивая конкурсантка — Назгуль Аюпова из Зианчуринского района. На 2 и 3 месте оказались Ильзира Асмандиярова из Белокатайского района и Эльвина Газизуллина из Бижбулякского района соответственно.

Автомобиль на этом республиканском конкурсе красоты вручали впервые. Но и остальные красавицы не остались в обиде. Призовой тройке и участнице из многодетной семьи подарили путевки в Турцию. В рамках номинации туром в Москву награждена Гульсия Надыршина. Первой четверке также подарили годовые абонементы в фитнес-центр. Остальным финалисткам подарки предоставили спонсоры.

Отдельно стоит сказать о короне — главный трофей конкурса был выполнен из чистого серебра в филигранной манере.

«Корону украсили драгоценные камни. Ее и логотип конкурса старались максимально приблизить к стилю конкурса «Мисс Мира», — рассказала Линара Тагирова.

Неоднозначное послевкусие

Традиционно после конкурса началось бурное обсуждение результатов конкурса. Ожидаемо, кто-то считает, что девушки победили заслуженно, а кто-то сомневается в честности результатов.

Так, один из пользователей написал в официальной группе конкурса, что все молодцы и все номера были хорошие, «только обидно, что все места были заранее известны». Другая участница обсуждения ответила ему, что «лично мы никому ни копейки не платили! Надеялись на компетентность жюри и не разочаровались. Это не потому, что у нашей Назгуль 1-ое место. По-моему, Альфина заслужила Гран-при!»

Сама Линара Тагирова на такие комментарии уже не реагирует: «Ничего нового. Пишут так каждый год. Стандартное поведение фан-групп».

«Девушек действительно проверяли на стойкость, ведь выйти на сцену на гироскутерах в платьях далеко не каждый сможет. Идея просто бомба! Некоторые посчитали это «издевательством», но люди, ау, мы живём в 2018 году, мы должны идти в ногу со временем. Я понимаю, красота в 80-90-х годах была другая и достоинства мерились иначе, но Слава богу мы эволюционируем, и башкирские красавицы тоже имеют право и ресницы себе нарастить, подчеркнув тем самым свою красоту. Все девушки этого года очень красивые и достойные титула, доказательство тому то, что они вошли в финал. Если кому-то улыбки их показались «фальшивыми», хочу просто пожелать испытать то состояние, которое испытали они, стоя на сцене столько времени и дико волнуясь! Увы, главная корона одна. Нужно было делать выбор. Если этот выбор не в пользу ваших близких, родных, любимых, то не нужно кричать голословно, что все куплено! Нужно уметь принимать выбор, а если вы морально не готовы к этому, не стоит участвовать вовсе. Лучше устроить свой конкурс и самим «купить» корону своей неповторимой», — поделилась своим мнением одна из участниц группы.