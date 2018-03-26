9 вещей, после которых мужчина не позовёт на второе свидание

Безучастность

Если девушка на первом свидании лениво ковыряет вилкой в салате, глядя в пустоту, это может слегка огорчить сидящего напротив мужчину. Вам кавалер с «постным» лицом тоже не сильно понравился, поверьте.

Грубость

Даже если в жизни вы материтесь как сапожник, постарайтесь сдержать эмоции хотя бы на первом свидании. Особенно, если ваш избранник — не сантехник, а будущий доктор наук, например. Первое впечатление нельзя произвести дважды.

Разговоры о бывших

Не стоит при каждой возможности вставлять «а вот мой бывший в этой ситуации…». Если вы до сих пор так заморочены на том парне, то почему сейчас сидите напротив другого?!

Вопросы про деньги

Иногда мужчине может показаться, что единственная цель вопросов, которые вы задаете, узнать размер его… нет-нет, кошелька. Будьте осторожнее.

Когда перебивают

Перебивать вообще плохо, не только на свиданиях. Это верный способ дать собеседнику почувствовать, что глобально вы плевать на него хотели. Если ваша цель заключается именно в этом, то жгите.

Слишком много «я»

Вы не задаете ему вопросов, зато все время говорите о себе. Плохие новости: Вселенная не вращается вокруг вас. По крайней мере, делает это не всегда.

Отсутствие общих тем Иногда примерно на вторую минуты беседы становится ясно, что говорить с потенциальным кандидатом в бойфренды вам не о чем. Мужчины очень хорошо чувствуют отсутствие точек соприкосновения. И их это сильно напрягает. А вас нет?

Банальные вопросы

«Твоя любимая страна», «Чай или кофе?», «Что ты ешь на завтрак?» — такое ощущение, что перед свиданием вы тщательно изучили анкету для школьников. Банальности отталкивают, врубайте креатив!

Отсутствие глубины в разговоре