Как изменились звезды, постеры которых мы собирали в нулевых

Красотка Милагрес из «Дикого ангела» очаровала нас с первого появления на экранах. И не говорите, что у вас не было наклеек, плакатов и даже игральных карт с изображением уругвайской красотки. Сейчас актрисе 40, но, мы отказываемся в это верить. Только посмотрите на ее фотографии с прошлогоднего ММКФ! Она все так же молода, хороша собой и влюблена в нашу страну. А поклонники по-прежнему отвечают ей взаимностью.

После того, как карьера пошла на спад, Аврил на некоторое время ушла в тень. Причем настолько эффектно это сделала, что некоторые даже подумали, что она (простите) умерла. Весь прошлый год фанаты на полном серьезе обсуждали теорию заговора, согласно которой, вот уже на протяжении нескольких лет вместо белокурой красотки выступает ее двойник. Но сравнив внешность Аврил версии нулевых с нынешней Лавин, все же убедились, что переживания были напрасными.

Нелли Фуртадо

Кто не зажигал под ритмичные хиты Нелли Фуртадо в 2006? Горячая канадка взорвала музыкальные чарты, записав сразу несколько убойных хитов с самыми крутыми музыкантами тех лет. В 2008 году Нелли вышла замуж и стала больше времени посвящать семье, а позже и вовсе пропала с радаров. В 2016 году брак распался, и СМИ вышли с заголовками о том, что после развода Фуртадо «вышла из берегов». Да уж, после замужества певица действительно сильно изменилась.

А вот звездное трио «Зачарованных» заметно повзрослело. С годами актрисы стали выглядеть куда более солидно. Наиболее популярна из них сейчас Роуз. Особенно после того, как она обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна . Видимо, скандальный продюсер оказался настолько «зачарован» красотой актрисы, что не удержался и… Ладно, ладно, оставим эти шуточки.

Билл Каулитц (Tokio Hotel)

Признайтесь, вы тоже сходили с ума по Биллу и Тому из Tokio Hotel? В начале 2000-х за солистами немецкой группы девочки вели настоящую охоту. К счастью, сейчас ажиотаж утих. Теперь вы вряд ли увидите Билла с длинными волосами и со смоки айс. Молодой человек помешан на моде: он скупает последние коллекции лучших мировых брендов и всегда сидит в первых рядах на fashion-показах. Кстати, красивых девушек вокруг него с годами стало еще больше.