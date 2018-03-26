Во Франции вызвали в суд родителей, назвавших девочку мужским именем

Если конкретно, то речь идет о девочке, родившейся еще в ноябре прошлого года, которую ее 30-летние родители решили назвать мужским именем Лиам. Судя по всему, они — сторонники гендерной революции, те самые, что мальчиков готовы одевать в платьица, а девочкам политкорректно предлагать игры в машинки и солдатиков.

Решить-то они решили, но вот в чем загвоздка. Когда еще в конце прошлого года родители явились в мэрию и предстали перед служащим отдела по регистрации актов гражданского состояния с тем, чтобы оформить свидетельство о рождении, то встретили серьезные возражения. Мол, негоже девочке носить мальчиковое имя. В качестве примера в лорьяновском ЗАГСе привели известных носителей этого мужского имени, кстати, английского происхождения. Среди них знаменитый актер Лиам Нисон ("Список Шиндлера", «Звездные войны», трилогия «Заложница») и вокалист группы «Оазис» Лиам Галлахер

Родителям предложили компромисс: дать дочери какое-нибудь второе, но женское имя, что допускается местными правилами. К примеру, Лиам-Франсуаза или Лиам-Мадлен. Но муж с женой гордо отказались и ретировались. Какое же было их удивление, когда в конце февраля к ним явился судебный пристав и вручил повестку в городской суд. В документе чету обвиняют в том, что, остановив выбор на мужском имени для дочери, они вносят «неопределенность» насчет реального пола ребенка, что «противоречит его интересам» и может «отрицательно сказаться на отношении к нему в обществе».

Впереди родителей ждет судебное разбирательство. Скорее всего, оно состоится ближе к лету. В то время как они подыскивают опытного адвоката, в прокуратуре Лорьяна дали четко понять, что если прогрессивные отец с матерью будут настаивать на своем, то другое имя девочке так или иначе будет дано. И это сделает судья. Оказывается, во Франции он имеет на это право. Это не первая «именная» история во Франции. Некоторые родители то и дело пытаются присваивать своим отрокам несуразные имена и регулярно получают отказ.

Поэтому здесь нет карапузов, которых зовут Мини-Купер, Робокоп или Нутелла.