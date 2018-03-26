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Май Абрикосов: «Я не отшельник.
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Май Абрикосов: «Я не отшельник. 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Экс-звезда «Дома-2» рассказал о жизни после проекта и планах на будущее.
Май Абрикосов стал одним из самых ярких символов «Дома-2», и это несмотря на то, что с проекта он ушел еще в 2007 году! Последние несколько лет о бывшем шоу-мене совсем ничего не слышно — самые преданные поклонники знали только, что Роман Тертишный — так на самом деле зовут Мая Абрикосова, живет в одном из поселков под Воронежем.
Роман вел Instagram, но о своей жизни особо не распространялся. А вначале весны решил нарушить многолетнее молчание и рассказал, что планирует стать блогером. Под минутным видео подписчики бывшего «домочадца» стали задавать вопросы. Роман обещание не нарушил, и в своем блоге рассказал, чем живет сейчас.
Первым делом Роман подчеркнул, что в «Дом-2» он возвращаться не собирается. А заодно и поддел «старичков» проекта:
«Я не вернусь на проект ни в качестве участника, ни в качестве ведущего, ни в качестве гостя-эксперта. Вопрос исчерпан. Тех, кто возвращается на «Дом-2», считаю проигравшими и неудачниками. Стыдно за таких старичков. Они приходят туда, чтобы расписаться в своей несостоятельности, продемонстрировав всем, что их достижения на нуле».
Экс-звезда «Дома-2» отметил, что не обижен на проект, но «Мая Абрикосова» в нем больше не осталось.
Больше фото — по стрелке
Также мужчина рассказал, что не планирует постоянно жить под Воронежем и хотел бы переехать в Москву:
«Арендовать квартиру в Москве за 1 тысячу евро в месяц стало не совсем рационально. Уехал в Коротояк, здесь у меня свой дом, родовое гнездо. А деньги откладываю на приобретение собственной квартиры в Москве. У меня невыносимо упрямый характер — достигаю цели, сметая все перед собой. Буду терпеть, карабкаться, издыхать, но все равно добьюсь своего».
Также Роман подчеркнул, что он — ни в коем случае не отшельник и даже хотел бы сниматься в кино: «Жду, когда позовут».
И, кроме этого, Роман ответил на, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос — женился ли он:
«Счастлив, доволен, благополучен и успешен, как личность. Мне нравится моя жизнь. Посторонним людям в ней не место. Только любимые, родные, самые дорогие. У меня есть девушка. Она категорически против, чтобы выставлять наши отношения напоказ. Не все мечтают о публичности. Моё сердце любит, и я любим. Она сказала, что гордится мной. Это настоящее и самое главное».
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