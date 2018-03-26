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Производители пряников: определились лидеры
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Производители пряников: определились лидеры 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.
Среди марок детской питьевой воды лидируют «ФрутоНяня», «Агуша» и «Святой источник» (см. инфографику). А лучшие мучнисто-кондитерские изделия — проще говоря, пряники, по мнению москвичей, пекут «У Палыча» и «Старая Тула». На третьем месте — «Покровский пряник». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.
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