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Из-под крана разливать глупо
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Из-под крана разливать глупо 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Главный миф о бутилированных водах — их якобы разливают из-под крана. Я не хотел бы его развеивать. Такие случаи, да, могут иметь место. Но доля подобной воды на рынке — сотые доли процента!
Главная причина в том, что за воду из-под крана производителям нужно много платить местному «Водоканалу». Иными словами, само сырье довольно дорогое. К тому же такую воду все равно приходится дополнительно очищать, иначе за стандартную бутилированную ее выдать невозможно. На самом деле практически вся бутилированная вода — из подземных источников. Проще говоря, из скважин.
Стандартная скважина может давать 10 тысяч литров воды в час, или 240 тысяч литров в сутки. Такого количества для производителя средней руки вполне достаточно для бесперебойной работы. Качество бутилированной воды в последние годы растет.
Главная причина в том, что мелкие производители постепенно уходят с рынка. Точнее — они локализуются в той местности, где, собственно, воду и разливают. С большого рынка их выдавливают более крупные конкуренты. Сегодня порядка 60 процентов рынка принадлежит именно крупным компаниям. Плюс для потребителя в том, что они имеют достаточно средств для контроля качества продукции. К тому же сам известный бренд дороже стоит, и «играть» с качеством продукции производитель просто не может себе позволить. Если вы хотите купить качественную питьевую воду, обращайтесь в сетевые магазины. Рынок так устроен, что они часто содержат в штате грамотных менеджеров, сотрудничают с лабораториями и очень тщательно изучают продукцию прежде, чем пустить ее на полку. Ведь, согласно практике, претензии к качеству товара у нас в первую очередь поступают к продавцу, у которого вы покупаете товар. И этот продавец, уверяю вас, так внимательно изучает продукцию, что какие-либо подделки исключены. Поэтому я бы советовал не покупать питьевую воду в случайных местах, а делать это только в крупных магазинах, желательно сетевых.
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