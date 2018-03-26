Можно ли быть счастливым, не имея много денег

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Философия хюгге на пике популярности. Хитрые скандинавы разгадали секрет вечного счастья и готовы раскрыть его менее счастливому населению планеты. Следом идет лагом еще одна концепция удовлетворенности собой и жизнью, которая раскупается как горячие пирожки. Рецепты счастья всегда хорошо продавались, ведь создать свой индивидуальный гармоничный стиль жизни кажется обывателю делом невозможным. Обычный человек склонен верить авторитету специалистов, будто только им под силу посчитать нужное количество свечей для времени релаксации, определить частоту приема внутрь красного вина под музыку Агнес Обель, выяснить толщину самого уютного пледа и поведать секрет главного хюгге-места в доме, в котором вы отныне будете проводить большую часть времени. Отчего-то массовое увлечение философией счастья скандинавов не увеличило число довольных собой людей в России. И я, кажется, догадываюсь почему.

За уютными пледами и свечами, рецептами нажористой выпечки и бутербродов из селедки на черном хлебе многие не видят, что суть в другом. Абсолютно любой «самоучитель по счастью» учит любви и уважению к себе. Те, кто это умеет, успешно справлялись с добыванием счастья и до массового увлечения хюгге. А те, кто не понимает, как это — думать о себе, уважать себя по-настоящему, а не забываться раз в неделю с ведерком мороженого и сериалом, так и будут поддерживать бессмысленное потребление свечей из «Икеи» , всерьез раздумывая, что наверняка аромат лаванды сделает им счастье, раз уж ваниль и апельсин не помогли. Или, может, будет лучше, если съесть свои привычные 900 г мороженого под теплым пледом крупной вязки?

Так же работает идея здорового образа жизни. Отчего-то одни бесконечно находятся в поиске новых баночек: то новых витаминов закажут, то семян льна прикупят, то коктейль на конопляном протеине себе замешают, а то и вовсе приобретут все биодобавки по списку, рекомендованному в каком-нибудь сообществе упоротых любителей потратить половину зарплаты на непонятные порошочки в красивой упаковке. А счастья-то все нет! Здоровья отчего-то тоже не прибавляется. Даже отеки все еще на месте, вопреки сложной схеме приема супердренирующих растительных пилюль из трифалы.

Другие покупают себе недорогой велосипед и треники в дисконте и очень довольны. Про чередование силовых и кардионагрузок они никогда не слышали. Мониторить специализированные сообщества в поисках подходящих биодобавок или схем «супертренировок для идеального тела» им лень. Они просто гоняют на велосипеде, и им хорошо. Потому что они интуитивно поняли, что здоровый образ жизни создан для них, а не они для ЗОЖ. И плевать такие счастливцы хотели на экспертные рекомендации — они сами давным-давно вывели персональную формулу тренировок и плана питания, просто потому что привыкли слушать себя и доверять себе.

Это говорит о том, что мы не умеем быть счастливыми, хотя и организмы наши очень стараются: переводят вытесненные переживания из психики в телесную сферу — вот вам и боль, справляйтесь, пожалуйста; подсказывают утешение непрожитых эмоций в обильных десертах — вот и расстройства пищевого поведения.

И производители разнообразных товаров хорошо об этом осведомлены. Поэтому они готовы предложить не только свечи, пледы, мороженое, миллион ненужных безделушек, которые поднимают настроение минут на пятнадцать, но и лекарства, которыми вы будете безуспешно лечить свою хандру, каждый раз возвращаясь за новым продуктом, потому что предыдущие не помогли. Списывать ощущение несчастья на вполне конкретные проблемы со здоровьем — очень выгодная стратегия для производителей биодобавок и лекарств с недоказанной эффективностью.

«Вегетососудистая дистония? Это все от дефицита витаминов группы В! Прими две таблетки нашего волшебного зелья в день, и все пройдет» — примерно так выглядит реклама большинства «фуфломицинов». И она работает: человек покупает, испытывает кратковременный подъем настроения из-за выделения дофамина в мозге, что создает положительное подкрепление. Мозг хочет еще. А человек прямо ощущает, как таблеточки начали работать, хотя еще и не попали в организм. Чудесно! Значит, берем еще две упаковки, и вон тех зелененьких, и вон тех шипучих. Так создаются идеальные потребители, которые отчетливо чувствуют, что «им все помогает».

Потом у них формируется нездоровая фиксация на новинках фармпромышленности. Они считают себя прокачанными «биохакерами», потому что без запинки могут перечислить все ноотропы, назвать суточную дозировку мельдония «для улучшения работоспособности», радостно расскажут любому желающему о жизненно необходимых микроэлементах и минералах вроде хрома, цинка или селена, которые надо покупать вот здесь и принимать вот так, а иначе верная смерть. В тяжелых случаях у таких пациентов начинается бред на тему всемирного заговора врачей: они, мол, не торопятся выдавать драгоценную информацию о вытяжке из зеленой гречки или жире молодой капибары, а ведь именно эти средства помогают обрести здоровье, счастье и вечную жизнь!

Так начинается проблема, масштабы которой сложно переоценить. Она называется «гиподиагностика», то есть недостаточные усилия врача по выяснению природы болезни. Если вы пришли на прием с жалобами на ночные судороги в ногах и тут же, без толкового осмотра и обследования, получили совет «попить кальций и магний» — это гиподиагностика. Если вас беспокоит периодическая тревога, сердцебиение, бывают предобморочные состояния, а врач быстренько рекомендует курс элеутерококка и витаминов и более ничего — это тоже гиподиагностика.

Волшебных таблеток, которые помогают «от всего» и заменяют разговор с врачом и обследование, увы, не бывает. И мне видится в стремлении пациента принимать огромное количество разрекламированных сомнительных лекарств такое же желание «хакнуть» систему и обрести спокойствие минимальными усилиями, как и в попытке купить пятый уютный плед или заказать ящик ароматизированных свечей для хюгге по акции. Проблема избыточного потребления системная: в ней участвуют не только производители разнообразного барахла, но и тревожные пациенты, а также выгоревшие от дикого потока больных врачи, которые рады назначить очередной «фуфломицин» просто потому, что это позволит сократить время общения с очередным посетителем.

Как преодолеть эту проблему? Наверное, решение должно быть на системном уровне: от пересмотра организации здравоохранения в нашей стране до информирования людей о том, что их здоровье — это не только разноцветные таблеточки, которые им советуют в телевизоре без рецепта врача. Что хорошее самочувствие складывается из ежегодных обследований, отказа от курения, физической активности, качественной еды, психологического комфорта…

То, что вы можете сделать для своего счастья сейчас, — это начать наконец уважать свои потребности и прислушиваться к себе. Хотите ли вы завтракать по утрам или делаете это лишь по привычке, еще не почувствовав голода? Вы пьете третью чашку кофе до полудня потому, что вам хочется ощутить вкус и аромат напитка, или вы даже не успеваете осознать его и вам нужен новый «приход», потому что вы снова не выспались? Какая физическая активность сделала бы вас по-настоящему счастливым? Нет, не с точки зрения «в каком спортзале получаются самые красивые фото для инстаграма», а по-настоящему? С этих вопросов и начинается диалог с собой. Из идеи «хакнуть» свой организм ничего не выйдет. Эффективный способ — это постоянная работа над здоровьем. Хорошие новости в том, что довольно быстро она начинает приносить настоящее удовольствие. В этом и есть секрет счастья.

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