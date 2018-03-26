Как перестать переживать из-за надуманных проблем и навязчивых мыслей

А вы переживаете из-за надуманных проблем? Тех, которые несуществующей занозой ноют в вашем теле очень и очень долго. А потом выясняется, что ничего не было. Никакой проблемы. И все, что вы придумали, было неправдой. И так становится обидно за себя, за свои мучения и бесполезное самобичевание…

Таня познакомила своего приятеля Алексея с коллегой. Активная милая девушка тут же понравилась успешному молодому человеку. Но отношений не вышло: девушка постоянно жаловалась на жизнь, ныла, занимала и не отдавала деньги, не умела поддерживать в порядке квартиру. Казалось, что ее не интересует ничего, кроме троих котов и собаки. Пара рассталась, а Тане… Тане было бесконечно стыдно за то, что втянула хорошего знакомого в непонятные бесцельные отношения. Но она ни о чем не спрашивала Алексея.

Только через год Таня узнала, что молодой человек ни о чем не сожалеет и даже не сердится на нее: «Ну, считай, я просто помог девушке материально. Не готова она еще к отношениям. В конце концов, животные — это не так уж и плохо».

Из-за чего же возникают надуманные проблемы? Почему они мешают нормальной коммуникации? Почему запрещают действовать и заставляют страдать? Почему нам безжалостно приходится себя накручивать, словно мы себя вовсе не любим?

Все дело в страхах и комплексах, которые неожиданно всплывают в непрогнозируемых ситуациях. И надуманные проблемы чаще всего подпитываются этими страхами. Причем совершенно разными.

Разберем на примерах

Страх несоответствия идеалу

В ситуации Тани мы видим яркий комплекс вины: «Я надолго испортила человеку настроение. Поставила под сомнение нашу дружбу. Как я могла?»

Страх одиночества

«Я вручила подруге подарок, и она как-то очень сухо сказала мне спасибо. Наверное, я ей не нравлюсь; наверное, я ей надоела и она не хочет дальше дружить со мной. Но говорить ей о своих мучениях я не буду. А то еще покажусь странной и точно останусь без друзей».

Позже девушка узнает, что подарок подруге очень даже понравился, а сухая благодарность оказалась чистой случайностью. Стоил ли этот случай таких переживаний?

Страх измены

«Мой в последнее время мало со мной разговаривает. Все в телефоне и компьютере сидит. Наверно, изменяет. Придется теперь за ним следить. Круглосуточно! Пока не узнаю, кто она!»

Девушка не спит ночами, волнуется, мониторит переписку мужа, ничего не находит, но винит себя в его возможных изменах. Мужа ни о чем не спрашивает. Через какое-то время она чисто случайно узнает, что у него в тот момент были проблемы с родителями. И он тоже молчал как партизан.

Накручивание проблемы возникает тогда, когда к человеку не приходит разрешение проблемной ситуации и он не идет выяснять, что произошло. Всему этому мешает сильная эмоция, которая прорывается в сознание в виде навязчивых мыслей. Причем мы понимаем, что с нами творится что-то нехорошее, но ничего не можем сделать. Все это ограничивает нас, заставляет делать странные вещи, например бессмысленные ритуалы, приводящие к усугублению ситуации и новым идентичным конфликтам.

Что делать?

Проанализировать, в каких ситуациях появляются надуманные проблемы. Похожи ли эти ситуации?

Если надуманных проблем много, они разные по содержанию, возникают в разных ситуациях и трудно найти их причину — ваши страхи неосознаваемы и спрятаны в подсознании. И механизм раздувания проблем может достигать огромных масштабов. В данном случае требуется большая работа по осознанию своих страхов. А это делается с помощью психотерапии.

Если ситуации похожи и вы при этом примерно понимаете причины раздувания тревог, можно поработать с проблемой самостоятельно.

Разберем на примерах, как это сделать.

Пример № 1 «У меня возникает паника, когда подруги долго не звонят / не пишут. Насчет знакомых, родителей, детей таких переживаний нет».

Включаем волю и останавливаем навязчивую мысль, мешающую эффективно думать.

Разбираем ситуацию. Подруга не звонит, не пишет. Что я при этом чувствую? Что она меня бросит. Что я останусь одна, без женской поддержки. Что я так растеряю всех подруг.

Даем название страху. В данном случае это страх одиночества или страх остаться без дружбы.

Признаемся себе, что страх одиночества, как и другие страхи, естественен.

Задаем себе вопрос и пытаемся дать на него разумный ответ: «А что я могу сделать, чтобы как-то исправить, но не испортить ситуацию? Например, позвоню или напишу сама».

Пример № 2 «Я испытываю жуткий стыд, когда люди, которых я рекомендую кому-либо, ведут себя не очень хорошо».

Включаем волю и останавливаем навязчивую мысль, мешающую эффективно думать.

Разбираем ситуацию. Человек, которого я рекомендовала, повел себя ужасно. Что я чувствую? Стыд. А почему стыд? Потому что я думала, что не ошибаюсь в людях. А тут ошиблась. Получается, я хуже, чем я раньше думала о себе?

Даем название страху. В этом случае это страх несоответствия идеалу.

Признаемся себе, что страх несоответствия идеалу, как и другие страхи, естественен. Идеалов не существует, и каждый имеет право на ошибку. Да хоть на сто и на тысячу ошибок! Мы же все люди, и человеческий фактор еще никто не отменял. И кстати, почему я уверена, что это ошибка? Может, другие думают иначе?

Задаем себе вопрос и ищем ответ: «А что я могу сделать, чтобы как-то исправить, но не испортить ситуацию? Например, посмотреть на эту ситуацию глазами другого человека. Может, ему все понравилось? Может, он не такой чувствительный, как я, и проще относится к таким вещам? Может, пора узнать правду? Позвонить и получить обратную связь? Без нее же ничего не узнаю».

Дополнительные методы торможения навязчивых мыслей

Переключение внимания на что-то положительное. Ребенок не хочет прибирать игрушки. Нет, он не издевается над вами. Отпустите ситуацию и переключитесь на приятные мелочи: выпейте чашку горячего какао, позвоните подруге.

Направление мысли в положительное русло. На вас опять накричал начальник? Нет, он не хочет вас уволить. Характер у него такой, нервный, да и каждый день принимать важные решения — это напряжение для психики. Порадуйтесь, как вам повезло, что вы не на его месте, — вы гораздо спокойнее, у вас больше свободного времени, вам не надо все время думать о работе.

Дыхательная гимнастика. Парень после свидания вам не написал? Нет, это не означает, что вы ему безразличны. Может, его что-то отвлекло. Встаньте в полный рост, сделайте короткий вдох и медленно выдохните. Повторите упражнение несколько раз. Такое дыхание успокоит нервную систему и переключит вас на более полезные дела.

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