Почему в Ростове власти не признают аварийным 120-летний дом

— Многоэтажка превратилась в долгострой, а подвалы нашего дома вот уже 20 лет затапливает канализация. Фундамент просел, на фасаде появились огромные трещины, а восточная часть здания, где у жильцов находятся ванные комнаты и газовые колонки, вообще отошла от дома. Все эти годы мы жалуемся в водоканал и администрацию. В ответ нас упрекают в неумении пользоваться канализацией, а то и вовсе ссылаются на весенний паводок, — возмущается жительница дома Инна Федорова

В доме, в котором расположены коммунальные квартиры, проживают порядка 30 человек, из них 10 детей. В основном их воспитывают одинокие мамы. Точное количество жильцов подсчитать трудно. У кого есть возможность, уезжают к родственникам, переселяются, а комнаты в коммуналке сдают по очень дешевой цене.

— Те, кто остался, постоянно держат при себе сумку с документами и вещами первой необходимости — на случай, если придется срочно покидать неустойчивое жилище. Несколько раз приезжали спасатели и негласно порекомендовали жильцам съезжать, здание в таком состоянии, что возможна чрезвычайная ситуация. Да мы и сами это прекрасно понимаем. Дом движется каждый божий день. В нашей комнате, например, на днях рухнул кусок лепнины с потолка. Разве власти не понимают, что может случиться трагическая ситуация?! — негодует жительница дома Елена Пятикова.

В доме, в котором расположены коммунальные квартиры, проживают порядка 30 человек

Чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей, жильцы проводят различные социальные флешмобы. Зимой вывешивали на фасаде простыни с надписями «SOS». Весной разбили палатки, готовили уху на костре и под баян пели частушки на коммунальные темы. В соцсетях создали группу «Реалити-шоу на Суворова» и вели прямые трансляции, рассказывая о своем житье-бытье. По словам жильцов, власти не признают дом аварийным, так как для проведения исследований нужна крупная сумма денег.

Хотя юридически подкованные жильцы утверждают, что, согласно техническому паспорту, у здания 76 процентов износа и по закону дом должен быть признан аварийным автоматически.