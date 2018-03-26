Ещё
18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщиной 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@steshamalikova18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщинойК семье певца Дмитрия Маликова (48) приковано пристально внимание пользователей сети. На днях дочь артиста Стефания (18) опубликовала в своем микроблоге фотографию, которая наделала немало шума в Интернете. Подписчики девушки ополчились на нее за «неестественную внешность», которая не присуща столь юным девушкам.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 25 Мар 2018 в 9:31 PDT  Комментаторы, не стесняясь в выражениях, сравнивали юную Стефанию со взрослой женщиной и даже «старушкой», а также обвиняли ее в чрезмерной увлеченности походами в кабинет косметолога: «То чувство, когда девушка в 18 выглядит на 30», «Это фишка что ли в 20 лет выглядеть на 10 лет старше?», «Действительно, маленькая старушка. Да еще и головастик», «Выглядит старше своих лет, лицо луноликое», «Жаль, что губы сделала, внешность до этого была более эффектной и особенной», «Стеша, не надо было качать губы. В этом была твоя изюминка — в твоей улыбке». Читай также о том, как Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу.
Лиза: последние новости
«ВИА Гра» на грани распада: солистка Миша Романова ушла из группы Жена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочери Анна Седокова пытается похудеть с помощью танцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел142
Самые опасные способы сбросить вес
Волочкова показала, как моется в бане249
6 важных «нельзя» для мам мальчиков2
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки3
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение