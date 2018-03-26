18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщиной

@steshamalikova18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщинойК семье певца Дмитрия Маликова (48) приковано пристально внимание пользователей сети. На днях дочь артиста Стефания (18) опубликовала в своем микроблоге фотографию, которая наделала немало шума в Интернете. Подписчики девушки ополчились на нее за «неестественную внешность», которая не присуща столь юным девушкам.

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 25 Мар 2018 в 9:31 PDT Комментаторы, не стесняясь в выражениях, сравнивали юную Стефанию со взрослой женщиной и даже «старушкой», а также обвиняли ее в чрезмерной увлеченности походами в кабинет косметолога: «То чувство, когда девушка в 18 выглядит на 30», «Это фишка что ли в 20 лет выглядеть на 10 лет старше?», «Действительно, маленькая старушка. Да еще и головастик», «Выглядит старше своих лет, лицо луноликое», «Жаль, что губы сделала, внешность до этого была более эффектной и особенной», «Стеша, не надо было качать губы. В этом была твоя изюминка — в твоей улыбке». Читай также о том, как Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу.